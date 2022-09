Ottime notizie per i fan del Wrestling e delle serie TV. Stando a PWInsider manca ormai pochissimo al grande ritorno di Heels, show ambientato nel colorito mondo della nota disciplina e che ha visto Stephen Amell, reduce da otto stagioni di Arrow, salire sul ring e vestire i panni di Jack Spade, wrestler della fittizia promotion DWL (Duffy Wrestling Association). La serie è stata creata da Michael Waldron, noto per il suo contributo in Rick e Morty e Loki.

Ecco quando arriverà la seconda stagione di Heels

La premiere della seconda stagione debutterà il 9 ottobre, come sempre su Starz. Tornerà a bordo anche Alexander Ludwig, star di Vikings, nei panni del fratello Ace. Heels racconta le vicissitudini di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico di una piccola città. Ambientato in un’affiatata comunità della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare mentre due fratelli e rivali si fanno la guerra per l’eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve fare il bravo ragazzo e qualcuno deve interpretare la loro nemesi, l’heel. Ma nel mondo reale, questi personaggi possono essere difficili da gestire.

Come raccontato da Stephen Amell in esclusiva ai nostri microfoni (potete leggere qui l’intervista completa) Heels cerca di raccontare attraverso una lente introspettiva quello che accade nel dietro le quinte del colorato mondo del Wrestling, spesso fatto di gioie e dolori. Sullo sfondo i sogni e le speranze di una piccola cittadina in cui tutti i personaggi cercano di fare qualcosa per dare un senso al loro percorso. Nella prima stagione è apparso anche l’ex WWE Champion CM Punk (Phil Brooks), adesso impegnato a lottare sul ring della All Elite Wrestling. Heels è disponibile anche in italiano su StarzPlay, piattaforma ricca di film e produzioni originali esclusive