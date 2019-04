Hellboy, David Harbour rivela alcuni retroscena del film!

M2 Pictures ha pubblicato tre clip nella quale il protagonista di Hellboy rivela alcuni retroscena della pellicola, attesa per l'11 aprile!

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale di Hellboy nelle sale cinematografiche. Per celebrare al meglio questa occasione, M2 Pictures ha diffuso tre clip che mostrano alcuni retroscena della pellicola dedicata al demone più famoso al mondo.

“Protagonista di queste tre clip l’attore David Harbour, che nel film veste i panni dell’eroe demoniaco più famoso della storia del cinema. Star dell’acclamata serie Netflix Stranger Things, in queste featurette l’attore rivela alcuni retroscena dell’attesissimo film, dalla preparazione al personaggio di Hellboy fino alle scene più difficili durante la lavorazione“, spiega il comunicato ufficiale.

“In questa nuova avventura, che si prospetta decisamente dark e molto fedele ai fumetti come dichiarato dallo stesso Mignola [creatore della serie a fumetti], Hellboy sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti“.

Oltre alla conclamata presenza di Harbour nei panni di Hellboy, nel cast del film ci saranno anche la bellissima Milla Jovovich (Resident Evil e Zoolander 2), Ian McShane (John Wick 1, 2), Sasha Lane (American Honey) e Daniel Dae Kim (The Divergent Series: Allegiant).

Vi ricordiamo, infine, che questa pellicola debutterà ufficialmente il prossimo 11 aprile. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Di seguito troverete tutte le clip diffuse dall’editore.