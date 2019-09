Hercules: Tom Hiddleston e Benedict Cumberbatch in lizza per il ruolo di Ade

Disney ha intenzione di realizzare un live-action di Hercules e pare che Tom Hiddleston e Benedict Cumberbatch siano in lizza per il ruolo di Ade.

Negli ultimi anni la Disney si sta impegnando molto nella realizzazione dei live-action ispirati ai propri classici, come Aladdin e il tanto discusso La Sirenetta, molti dei quali stanno avendo un successo non indifferente. Ne è una prova Il Re Leone, divenuto nelle ultime ore il settimo film della storia del Cinema con il maggiore incasso. Pare che in produzione ci sia anche un eventuale live action di Hercules, ispirato al classico del 1997 e all’eroe della mitologia greca, e attualmente le speculazioni sul cast si sono fatte insistenti.

Per il ruolo del protagonista sarebbe stato preso in considerazione Alexander Skarsgard, già visto in True Blood e nel film di Lars Von Trier Melancholia, ma il ruolo che incuriosisce di più riguarda il personaggio di Ade. Infatti, secondo alcune voci, la Disney starebbe considerando l’idea di ingaggiare un attore proveniente dal Marvel Cinematic Universe. I due nomi presi in considerazione pare che siano quelli di Tom Hiddleston e Benedict Cumberbatch. Sono sicuramente due nomi che richiamerebbero molto il pubblico, sia per il successo dei film Marvel a cui hanno preso parte, sia per l’affetto che entrambi suscitano negli spettatori.

Ricordiamo che Tom Hiddleston ha vestito i panni di Loki, fratello di Thor e Dio degli Inganni, in diversi cine-comic e tornerà ad interpretarlo nella serie omonima su Disney +, mentre Benedict Cumberbatch ha conquistato il pubblico interpretando il famoso investigatore Sherlock Holmes, nella serie della BBC Sherlock e Doctor Strange nell’universo cinematografico Marvel.

Per quanto riguarda il live-action di Hercules non ci sono ancora notizie certe, ma vi terremo aggiornati su tutte le novità a riguardo Hercules e tutti i film Disney in programma.