HeroQuest è più di un gioco da tavolo: è un cult! Un oggetto da collezione che, a partire dalla sua uscita originale di fine anni ’80, è diventato un vero e proprio cult, anche e soprattutto per la sua sempre maggiore irreperibilità, tanto che l’originale (se lo si trova) ha ormai raggiunto cifre folli sul mercato dei collezionisti.

Ebbene, proprio per questo, un paio di anni fa, un ambizioso Kickstarter decise di riproporre il gioco classico in una versione rivista solo nei materiali, che riportasse in auge e facesse tornare giocabile questo classico del gioco da tavolo (e di ruolo) fantasy. Uscito in Italia lo scorso anno, HeroQuest è dunque tornato in pompa magna, anche se ad un prezzo non proprio abbordabile che, per fortuna, è oggi scontato su Amazon!

Con questo articolo, infatti, ci preme segnalarvi che, proprio sul portale, HeroQuest in edizione moderna e italiana, è in sconto del 27%, con un prezzo d’acquisto che si abbassa dagli originali 129,99€, al prezzo più abbordabile di 94,73€, in quella che è un’occasione da non lasciarsi scappare!

Ancora divertente e molto immersivo, HeroQuest è un gioco splendido anche da vedere, visto che parliamo di un’avventura in scatola creata per rifarsi appieno a quello che è lo stile dei classici giochi di ruolo pen and paper in stile Dungeons & Dragons, con tanto di plancia e miniature.

In tal senso, parliamo di un gioco in scatola imponente per numero di componenti, con un compendio di oltre 65 miniature dettagliate, e persino i modellini dettagliati di arredi e mobilio, con cui dare ancor più forma e consistenza al proprio dungeon da esplorare.

Ideale per 2 persone, HeroQuest è un titolo semi cooperativo per un massimo di 5 giocatori dai 14 anni in su e, già nella sua versione base (ne esistono anche alcune espansioni), si presenta con un numero sufficiente di missioni utile ad accentuarne la rigiocabilità!

Parliamo, insomma, di un gioco da tavolo davvero eccezionale, ottimo anche in vista dell’imminente Festa del papà e, per questo, vi suggeriamo di accaparravelo subito all’ottimo prezzo scontato di oggi, visitando ora la pagina Amazon dedicata all’acquisto del prodotto.

