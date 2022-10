Il mangaka Hiroyuki Tamakoshi, autore conosciuto in Italia per la sua opera Boys Be…, creata insieme al maestro Masahiro Itabashi, ha annunciato sul suo account Twitter che gli è stato diagnosticato un cancro al terzo stadio e che inizierà quattro mesi di chemioterapia.

Le preoccupazioni di Hiroyuki Tamakoshi, autore di Boys Be…

Ciò che più preoccupa l’autore non è la chemioterapia in sé, ma il fatto che, tra i possibili effetti collaterali, può esserci una paralisi alle mani che potrebbe influenzare la sua capacità di disegnare. Ha aggiunto che odia non essere in grado di disegnare manga e che vuole continuare a disegnare fino al giorno della sua morte.

Per dare più enfasi a questo suo desiderio ha paragonato la sua situazione a quella del compianto illustratore di fantascienza Shigeru Komatsuzaki il quale, solo tre giorni prima di morire, aveva detto alla moglie di non potere più disegnare nonostante fosse ciò che desiderava.

A causa della chemio il nuovo manga di Hiroyuki Tamakoshi basato su Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket andrà in pausa anche se l’autore ha dichiarato che è “assolutamente” intenzionato a riprenderne la serializzazione all’inizio del 2023.

A proposito di Boys Be…

Il manga Boys Be…, scritto da Masahiro Itabashi e disegnato da Hiroyuki Tamakoshi, è stato pubblicato dal 1991 al 2001, con serie successive nel 2009 e nel 2012. In Italia è stata pubblicata solamente la seconda serie dalla casa editrice Play Press, con 20 volumi usciti dal 25 dicembre 2001 al 25 maggio 2005 a cadenza bimestrale, con alcune irregolarità, sempre il 25 del mese.

Dal manga sono stati tratti un dorama di 13 episodi trasmesso nel 1998 e un anime di altrettanti episodi trasmesso nel 2000 che, a differenza del manga, si concentra sugli alti e i bassi amorosi di un gruppo di sei adolescenti alle prese con i primi innamoramenti. Protagonisti dell’anime sono Kyōichi e Chiaru, intorno alle cui vite nascono, crescono e muoiono i sentimenti dei loro compagni di scuola..

L’anime è stato pubblicato in Italia da Dynit in tre DVD usciti rispettivamente il 6 giugno 2002, il 24 marzo 2004 ed il 7 aprile 2004.