Harry Potter: un giocattolo venduto ogni 5 minuti

I dati provenienti dai report di vendita del Regno Unito parlano chiaro: un giocattolo di Harry Potter viene venduto ogni 5 minuti. In base agli ultimi sondaggi condotti da NPD, il franchise del maghetto più famoso del mondo sta registrando vendite impressionanti, posizionandosi al secondo posto, dopo Star Wars di Disney, in termini di vendite.

Un giocattolo in particolare, dedicato alla saga di Harry Potter, sta riscontrando un successo incredibile: si tratta del set Hogwarts Great Hall di The LEGO Group. Il set in questione, dedicato alla “Sala Grande”, è composto da ben 878 pezzi, è alto 35 centimetri e include all’interno della confezione anche le mini-figure di alcuni dei protagonisti, tra cui gli inseparabili Harry, Hermione e Ron.

Il set della Sala Grande realizzato da LEGO, viene venduto nel Regno Unito ad un prezzo di circa 83 sterline e, sempre secondo i dati forniti da NPD, gli appassionati che maggiormente comprano i giochi dedicati alla saga della scuola di magia di Hogwarts sono di un’età che va dai 18 anni in su. In oltre, in vista del lancio del gioco Harry Potter: Wizards Unite molto simile a Pokémon Go che sarà disponibile su iOS e Android, questo è quello che dichiara l’NPD Group:

“L’entusiasmo e il gioco sembrano destinati a spazzare il Regno Unito e oltre – e incrementare le vendite di giocattoli e mercanzie – come i maghi che potrebbero lanciare incantesimi, preparare pozioni e combattere demenza e licantropi in città e città su e giù per la Gran Bretagna e in tutto il mondo”.

Frederique Tutt, global toys analyst per NPD Group avrebbe aggiunto:

“Molto semplicemente, Harry Potter ha raggiunto ciò che solo una manciata di personaggi nel settore dei giocattoli ha fatto prima – assicura un appello duraturo attraverso le generazioni. Non c’è dubbio che questo è un grande marchio britannico e un grande successo britannico – e che continuerà a lanciare il suo incantesimo mentre le nuove generazioni di maghi entrano nel magico mondo di Harry Potter”.

È stata anche stilata una lista dei dieci giocattoli più venduti nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi, ed è la seguente:

Harry Potter Hogwarts Great Hall – LEGO

– LEGO Harry Potter Hogwarts Express – LEGO

– LEGO Harry Potter Hogwarts Whomping Willow Building Kit – LEGO

– LEGO Harry Potter Quidditch Match – LEGO

– LEGO Harry Potter Aragogs Lair – LEGO

– LEGO Harry Potter Wizard Training Wands – Jakks Pacific

– Jakks Pacific Harry Potter Chamber of Secrets Assortment – Mattel

– Mattel Trivial Pursuit Harry Potter – Winning Moves

– Winning Moves BrickHeadz Harry Potter & Hedwig – LEGO

– LEGO Harry Potter Mystery Flying Golden Snitch – Wow Stuff

