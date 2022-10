Homura Kawamoto, autore di Kakegurui – Compulsive Gambler (pubblicato in Italia da J-POP), è al lavoro su un nuovo manga, come riportato dal numero di ottobre della rivista Gangan Joker di Square Enix, insieme a Ryō Yajima. Vediamo tutti i dettagli.

Il nuovo manga di Homura Kawamoto

La nuova serie si intitola Yūsha Party no Nimotsu Mochi (Porter of Heroes o The Hero Party’s Pack Mule) e verrà pubblicata nel prossimo numero della rivista Gangan Joker in uscita il 21 ottobre. Kawamoto è accreditato come l’autore della storia, mentre Yajima è il disegnatore.

Ecco un’anteprima della storia pubblicata dall’account Twitter della rivista:

Eccovi invece la trama:

La storia fantasy è ambientata in un mondo in cui il malvagio signore oscuro è già stato sconfitto. La protagonista Lidy non ha alcuna abilità di combattimento, tranne un’abilità trascurata ma necessaria: trasportare l’equipaggiamento. Lidy era più che onorata di far parte del gruppo di eroi che trasportavano il loro equipaggiamento, ma dopo che il signore oscuro è stato sconfitto, Lidy si separa dagli eroi in buoni rapporti e parte all’avventura per la prima volta.

Kakegurui – Compulsive Gambler: manga e anime

Il manga Kakegurui di Kawamoto e Tōru Naomura ha debuttato sulla rivista Gangan Joker di Square Enix nel marzo 2014. In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP:

Nel prestigioso istituto privato Hyakkao esiste una gerarchia. In questa scuola, che vede al vertice il comitato studentesco, è il gioco d’azzardo a comandare. Se vinci, può essere un paradiso. Se perdi, un inferno. In questa folle scuola, dove i più abili sono oggetto d’invidia, mentre i più scarsi subiscono continui maltrattamenti, si è appena trasferita una nuova allieva. Il suo nome è Yumeko Jabami...

Il manga ha ispirato una serie anime che è andata in onda da luglio a settembre 2017 in Giappone. La serie ha debuttato fuori dal Giappone su Netflix nel febbraio 2018. La seconda stagione dell’anime ha debuttato nel gennaio 2019, e Netflix ha iniziato lo streaming della serie nel giugno 2019.

Il manga ha anche ispirato un live-action di 10 episodi che ha debuttato in Giappone nel gennaio 2018 giunto poi su Netflix. Il sequel del film live-action era previsto per il 12 maggio dopo un ritardo dovuto al COVID-19, ma è stato ancora una volta ritardato al 1 giugno a causa dello stato di emergenza in Giappone.