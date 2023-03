Ryan Condal, lo showrunner della serie fantasy di successo House of the Dragon, ha annunciato che nella stagione 2 verranno introdotti nuovi temibili draghi.

I nuovi draghi in House of the Dragon 2

La serie House of the Dragon sta per alzare ancora di più la posta in gioco con l’introduzione di una serie di nuovi draghi nella sua seconda stagione. Più nello specifico, lo showrunner Ryan Condal ha annunciato che i fan avranno la possibilità di incontrare ben cinque nuovi draghi, che si uniranno alla famiglia reale Targaryen nel loro regno di Westeros.

Secondo quanto riportato, Ryan Condal ha fatto questa importante rivelazione durante un evento FYC HBO a New York, ecco le sue parole:

La produzione inizierà molto presto. Nella stagione 2, incontrerete cinque nuovi draghi.

Seppur le informazioni a riguardo siano ancora poche, Ryan Condal ha inoltre anticipato ai fan che i nuovi draghi saranno pieni di personalità, sfaccettature, e amplieranno l’intero mondo del franchise. Dunque, quello che possiamo aspettarci è che anche in questa stagione i draghi saranno assoluti protagonisti.

Lo spin-off de Il Trono di Spade

La serie House of the Dragon è stata creata come una sorta di spin-off de Il Trono di Spade (disponibile anche su Amazon nel cofanetto completo in Blu-ray), è ambientata circa 300 anni prima, e segue la storia della dinastia Targaryen, che governava Westeros con il potere dei loro draghi. La serie esplora numerose lotte di potere all’interno della famiglia reale, così come le loro battaglie contro i loro avversari politici e i loro nemici in guerra. La prima stagione è stata acclamata dalla critica e dal pubblico, e la seconda stagione si preannuncia altrettanto interessante e coinvolgente. Tuttavia, attualmente non è stata ancora ufficializzata una data di debutto per House of the Dragon 2, seppur sia possibile presumere questa possa essere messa in calendario per il 2024.