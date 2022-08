Dopo un lunga attesa siamo finalmente tornati a Westeros con la series premiere di House of the Dragon, l’attesissima serie evento HBO nonché prequel de Il Trono di Spade. La serie è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ed è ambientata circa 200 anni prima degli eventi vissuti ne Il Trono di Spade e si concentrerà sulla Casa Targaryen. Nello specifico la serie narrerà della guerra civile nota come la Danza dei Draghi, che ha diviso non solo la famiglia Targaryen, ma l’intero regno in due fazioni in guerra fra di loro. Fra draghi, profezie e altre 5 curiosità rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 1.

Recuperate la nostra recensione in anteprima: Un racconto epico marchiato a fuoco: la recensione di House of the Dragon [Anteprima]

ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL PRIMO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Draghi, profezie e altre 8 curiosità da House of the Dragon Episodio 1

L’inizio è la fine ma il Trono di Spade è lo stesso?

House of the Dragon Episodio 1 inizia in maniera del tutto analoga a come terminava invece Il Trono di Spade ovvero con un consiglio per determinare un nuovo Re. Una breve ma puntuale sequenza in analessi che ci fa subito entrare nel vivo delle tensioni crescenti ad Approdo del Re allorquando proprio Re Viserys dovrà sbrogliare l’intricata matassa della sua successione anni dopo. Non è l’unica similitudine fra le due serie. Gli avvenimenti de Il Trono di Spade infatti prendevano il via con la morte del cospiratore Jon Arryn mentre in House of the Dragon a morire di parto nel tentativo di dare un erede maschio a Viserys è la Regina Aemma Arryn.

Ultima analogia fra le due serie è ovviamente la presenza de Il Trono di Spade, lo scranno reale di Approdo del Re della Casa Targaryen. Il suo aspetto è leggermente diverso da quello visto nella serie originale e più simile a quello descritto dai libri dallo stesso George R.R. Martin. Quello che colpisce è la sua imponenza e la quantità di spade che lo adornano e costituiscono comprese quelle fuse sulla scalinata.

Quando è ambientata esattamente House of the Dragon

La sequenza in analessi iniziale, citata poco sopra, si conclude con un salto temporale di circa nove anni. Una breve introduzione testuale ci dà coordinate temporali ancora più specifiche: ci troviamo 172 anni prima della morte del Re Folle (Aerys II). Incrociando questa informazione con la cronologia del libro originale Viserys diventa Re nel 103 A.C. quindi ci troviamo intorno al 111-112 A.C. Altra informazione importante è la citazione diretta a Daenerys: la figlia di Aerys II, nata dopo la morte del padre, a Roccia del Drago durante una tempesta (da cui il soprannome Stormborn) e di fatto l’ultima Targaryen che gli spettatori hanno conosciuto.

Come ha recentemente confermato lo stesso George R.R. Martin, la prima stagione di House of the Dragon coprirà circa 28 anni di narrazione arrivando a ridosso della già menzionata Danza dei Draghi:

La serie inizia nel 101 d.C. con il Grande Consiglio, convocato dal vecchio re Harris per permettere ai Lord del regno di consigliarlo su chi dovrà succedere al Trono di Spade dopo la sua morte. Poi la guerra vera e propria scoppia nel 129 d.C., quindi abbiamo praticamente un arco di 28 anni solo nella prima stagione. Vediamo i vari personaggi introdotti e il conflitto che inizia a crescere, i semi di quella che alla fine sarà una guerra. Ma non subito. I semi crescono, i sentimenti si intensificano, le rimostranze vengono raccolte e tutto il resto, quindi, sì, c’è molto da fare.

Daemon Targaryen a capo della Guardia Cittadina di Approdo del Re

Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith, noto ai più per essere stato il Doctor Who, è presentato con l’antagonista principale della serie. Si tratta di una personalità inquieta con chiare mire al Trono di Spade e messa da suo fratello, Re Viserys, al comando della Guardia Cittadina di Approdo del Re nel tentativo di allontanarlo il più possibile dai giochi di palazzo. Come molti dei Targaryen anche lui sembra avere una predilezione per relazioni con consanguinei avendo una particolare “simpatia” per la nipote Rhaenyra.

Il ruolo di Capo della Guardia Cittadina è stato molto importante soprattutto nelle prime stagioni de Il Trono di Spade quando fu ricoperto da Janos Slynt che, per ordine di Joffrey Baratheon, compì la strage atta a sterminare tutti i figli illeggittimi di Robert Baratheon. L’allora Primo Cavaliere, Tyrion Lannister, lo esiliò per questo motivo al servizio presso i Guardiani della Notte.

Spade e pugnali importanti

Alcuni delle armi de Il Trono di Spade sono entrare nell’immaginario collettivo e quelle presentate subito in House of the Dragon ma paiono essere da meno. Nello specifico si tratta di Blackfyre ovvero la spada impugnata da Re Viserys e Dark Sister ovvero la spada impugnata da suo fratello Daemon, entrambe sono forgiate in acciaio di Valyria.

La prima nello specifico è appartenuta a Aegon Il Conquistatore e poi a sua sorella maggiore/sposa Visenya. Nel Il Trono di Spade non si fa menzione delle due spade. Nei libri invece l’ultimo proprietario di Blackfyre fu Aegor Rivers mentre Dark Sister fu impugnata per l’ultima volta da Brynden Rivers che, dopo aver servito nei Guardiani della Notte, si dice si sia trasformato nel Corvo a Tre Occhi.

Alla fine di House of the Dragon Episodio 1 viene mostrata un’altra arma importantissima. Alla cintura di Re Viserys infatti è ben distinguibile Catspaw ovvero il pugnale, sempre di acciaio di Valyria, con cui circa 200 anni dopo Arya Stark ucciderà il Re della Notte.

L’ascesa di Rhaenyra

Con la morte alla nascita dell’erede maschio, Re Viserys compie una scelta impensabile: nomina suo successore la figlia Rhaenyra. Da un lato Viserys asseconda il suo Concilio esautorando Daemon, ritenuto troppo impulsivo e violento per diventare Re, dall’altro il suo risentimento nei confronti del fratello esplode quando proprio Daemon viene ascoltato brindare alla salute di suo nipote morto, Baelon, apostrofandolo come “l’erede per un giorno”.

Quello che però Rhaenyra non afferra subito e quanto il padre si sia effettivamente esposto. Anni prima era stato scelto, seppur con una candidatura meno forte, al posto di una donna: Rhaenys Targaryen.

Balerion Il Terrore Nero

Re Viserys comunica la sua decisione alla figlia all’ombra del gigantesco teschio di Balerion Il Terrore Nero. Si tratta dell’enorme drago cavalcato da Aegon Il Conquistatore. Proprio Viserys fu il suo ultimo cavalieri: secondo quanto riportato nei libri il Re lo cavalcò per circa un anno prima che la gigantesca bestia morisse di vecchiaia.

Valyria e il vero significato delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco cambia il Trono di Spade?

La scelta di Re Viserys è accompagnata dal passaggio alla figlia Rhaenyra di un vero e proprio segreto di Stato. Aegon durante le sue conquiste ebbe una visione: un inverno perenne che avrebbe segnato la fine dei popoli di Westeros. Solo un Targaryen con la loro magia e la capacità di addomesticare i draghi e quindi il fuoco avrebbero potuto salvare dal ghiaccio eterno Westeros, questa visione profetica viene tramandata a tutti i Targaryen come A Song of Ice and Fire che è anche il titolo del ciclo di romanzi di Martin tradotto in italiano con Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Questa rivelazione ovviamente rimette in prospettiva tutti gli eventi de Il Trono di Spade anche perché non è stata mai menzionata neanche nei libri. La sete di conquista di Aegon potrebbe essere stata motivata da questa apocalittica visione profetica. È probabile che anche Daenerys fosse a conoscenza di questa visione e che fosse andata in soccorso di Jon Snow contro il Re della Notte e il suo esercito di Estranei anche per adempiere al suo destino. Un quesito interessante ma a cui probabilmente non verrà mai data una risposta definitiva.

Ci sono altri riferimenti al passato. Si cita per esempio più di una volta il Disastro di Valyria: il cataclisma vulcanico (ispirato alla distruzione di Pompeii) che rase al suo l’impero della Libera Fortezza di Valyria. Avvenne circa 114 anni prima della Conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen: segnerà l’inizio del cosiddetto “Secolo di Sangue” contrassegnato da guerre di prevaricazione tra le Città Libere per spartirsi l’eredità dell’impero valyriano. Con il Disastro vengono perdute usanze, conoscenze e incantesimi tipici della cultura valyriana.

Dove vedere House of the Dragon in streaming

Dove e come vedere House of the Dragon in streaming? La serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, in versione originale sottotitolata in italiano. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand. Dal 29 agosto inoltre sarà disponibile ogni lunedì la versione doppiata in italiano dell’episodio con doppio audio. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand.

