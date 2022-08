Nei giorni scorsi ha finalmente debuttato il primo episodio di House of the Dragon, spinoff di Game of Thrones basato sui romanzi di George R.R. Martin. La premiere si è rivelata un successo senza precedenti, mandando addirittura in crash i server di HBO Max. A quanto pare gli showrunner hanno dei piani ben precisi per la serie (che potrebbe diventare un’antologia di racconti) e conoscono già il finale.

Gli showrunner conoscono già il finale della serie

Ai microfoni di ComicBook.com Miguel Sapochnik, co-showrunner assieme a Ryan Condal, ha così dichiarato: “Abbiamo un’idea molto precisa di dove vogliamo andare a parare, ma non possiamo dirvelo. Siamo nel mezzo di una storia ricca di sottotrame e adesso è un ottimo modo per incominciare, ma conosciamo già il finale”.

Basato sul romanzo di George Martin Fuoco e Sangue, House of the Dragon è ambientato ben 200 anni prima degli avvenimenti narrati nella serie principale. Seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I. Come già annunciato in passato, La prima stagione farà ricorso a diversi salti temporali, per immergere al meglio nella storia negli spettatori. Si tratta infatti di una guerra generazionale e raccontare l’evoluzione dei personaggi sin dall’inizio sarà fondamentale per la struttura narrativa impostata.

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole.

Dove vedere House of the Dragon

Lo spinoff di Game of Thrones è visibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Sarà disponibile un episodio alla settimana, in contemporanea con la messa in onda americana (su HBO e HBO Max).