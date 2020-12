Humble annuncia il nuovo esclusivo Bundle dedicato a Pathfinder

Di raccolte online di libri legati a Pathfinder ce ne sono davvero tante, ma forse nessuna è come questa organizzata da Humble che permette anche di raccogliere delle donazioni per l’organizzazione benefica Comic Books for Kids.

Paizo ha deciso di realizzare una raccolta che prende il nome di Pathfinder Monster Lore Humble RPG Book Bundle e sono inclusi dozzine di volumi riguardanti storie, bestiario e altre creature per la prima edizione del gioco di ruolo fantasy. Gli acquirenti possono suddividere il pagamento tra l’editore e Comic Books for Kids, un’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro che distribuisce fumetti e graphic novel adatti più piccoli, insieme ai relativi giocattoli, a oltre 160 ospedali e centri oncologici.

I bundle sono suddivisi in tre livelli: il primo di 4,21 euro sblocca PDF senza DRM per diversi manuali a tema non morti e demoni, come Hell Unleashed e il Manuale dell’uccisore di non morti. Gli ebook di questo livello forniranno ai Master e ai giocatori molte opzioni per affrontare nuovi nemici e creare personaggi con nuovi equipaggiamenti, tratti e sfondi per aiutarli nella loro lotta per la sopravvivenza.

Il secondo livello da 8,42 euro blocca libri incentrati su bestie fantasy più classiche: draghi, giganti, orsi e tutto ciò che vi viene in mente quando immaginiate di esplorare i dungeon intorno al tavolo. Mythical Monsters Revisited introduce creature dai miti del mondo reale alle campagne Pathfinder, consentendo ai giocatori di rispondere agli enigmi di Sphynx o di cimentarsi con un kraken in mare aperto. Come il livello precedente, sono inclusi entrambi i manuali incentrati sulle ambientazioni dei mostri e le opzioni del giocatore per gestirli.

L’ultimo livello, che costa 15,17 euro per essere sbloccato, diventa strano poiché fornisce un miscuglio di ebook che mostrano mostri delle profondità marine, abitanti folletti, abitanti cosmici e altri misteriosi individui. The Misfit Monsters Redeemed mostra un design pass per i nemici più stravaganti, mentre alcuni supplementi trattano argomenti su come un giocatore potrebbe reclutare e lavorare a fianco gli abitanti del loro mondo mostruoso.