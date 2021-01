HYPE & LEGO: in arrivo la nuova collezione HYPE & LEGO Ninjago

E’ stata presentata ufficialmente ieri in Italia la nuova collezione streetwear iconica e colorata di HYPE ispirata a LEGO Ninjago. La collezione sarà composta da 28 elementi e include camicie, t-shirt, pantaloncini, felpe con cappuccio, joggers, giacche e borse. Tutti gli articoli saranno acquistabili online sul sito justhype.com a partire dal prossimo 15 gennaio e in prevendita per gli iscritti al programma LEGO VIP su LEGO.com dal 14 gennaio.

Nella dodicesima stagione della serie TV LEGO NINJAGO, i Ninja entrano per la prima volta in un nuovo regno, il Prime Empire, una città metropolitana, futuristica e colorata, che è stata l’ispirazione per la creazione della prima collezione di urban streetwear a tema LEGO NINJAGO. La collezione rievoca gli emozionanti e memorabili momenti e personaggi della serie TV di grande successo, del mondo fantastico dei set LEGO NINJAGO e dei miti e della cultura giapponesi.

I dettagli

I 28 capi della collezione sono arricchiti da inserti in rete, ricami, bande laterali di tendenza, colletti brandizzati e grafiche oversize. L’effetto metallico enfatizza le stampe, richiamando la potenza dello spirito LEGO NINJAGO.

La collezione è caratterizzata da forme oversize nei colori iconici di LEGO NINJAGO – giallo e rosso intenso – ed è decorata con ideogrammi ispirati al linguaggio segreto LEGO NINJAGO che formano le parole JUST HYPE. Ogni t-shirt, infine, è abbellita dalle stampe dei personaggi LEGO NINJAGO più amati.

Chi è Hype?

L’avventura di HYPE. Inizia in un piccolo ufficio a Leicester, arrivando rapidamente ad occupare l'intero edificio. I dipendenti si spostavano da unità all’altra su degli skateboard, evitando la security e facendo gli shooting sul tetto. Grazie ai social, HYPE. ha presto lasciato il segno nel mondo della moda e oggi rappresentano il brand superstar conosciute in tutto il mondo, come Jay-Z, Cara Delevingne e Tom Hardy. Attualmente, HYPE. ha due uffici: uno nel cuore di Shoreditch, a Londra, e la sede centrale, che si trova in un magazzino abbandonato. Questo è stato interamente trasformato con il collocamento al suo interno di un Trotters Independent Trading Co a tre ruote, del pub The Hype and Hounds e di un’area giochi con Time Crisis 2 e graffiti interni ed esterni.

Il primo lotto di merce andò esaurito nel giro di poche ore, dopo aver vinto un concorso per la stampa di magliette su Facebook. La magia continua ad accadere e HYPE, i cui prodotti possono ora essere trovati in oltre 175 punti vendita nel Regno Unito e in oltre 27 Paesi di tutto il mondo.

Le collaborazioni non-sets

Non è passato molto tempo dal lancio della collezione THE LEGO GROUP X LEVI’S COLLECTION (leggi qui) realizzata da LEGO Group in partnership con Levi’s e delle nuove sneaker Adidas Originals ZX 8000 LEGO (leggi qui) ed eccoci di nuovo a parlare di collaborazioni di LEGO Group con Aziende leader del settore moda e abbigliamento.

Se la collaborazione con Levi’s sembra essere al momento essersi conclusa, prosegue intensivamente quella con Adidas. Poco dopo il lancio della serie limitata delle Adidas Originals ZX 8000 LEGO è stata infatti presentata una linea per piccoli costruttori che comprende capi d’abbigliamento, calzature ed accessori per bambini a marchio congiunto LEGO e Adidas

Entro qualche settimana sarà invece la volta del lancio delle sneakers LEGO x Adidas ZX 8000 “Color Pack”, il modello ZX 8000 che sarà commercializzato in una nuova palette composta da 6 diverse colorazioni. Sebbene diverse nello schema colori, gli inserti in plastica, la suola e zona tallone saranno ancora stampati a foggia di stud (il classico “bottone” che si trova su tutti i mattoncini e che serve per consentire l’incastro tra loro), mentre sulla lingua di tutti i modelli sarà ancora presente il classico logo LEGO (scritta bianca in campo rosso).