Levi’s & LEGO: al debutto la nuova linea di Levi’s personalizzabile con i LEGO DOTS

Ha debuttato ieri 1° ottobre la nuova linea THE LEGO GROUP X LEVI’S COLLECTION di capi Levi’s realizzata in collaborazione con LEGO Group, e noi della Redazione siamo andati a vederla dal vivo al Levi’s Store del Centro Commerciale “Il Centro” di Arese (provincia di Milano).

IL LANCIO

Il lancio della nuova linea è accompagnato dal display di un’opera realizzata da Riccardo Zangelmi, unico artista italiano, tra i 16 al mondo, ad aver conseguito la qualifica LEGO Certified Professional. Si tratta della ricostruzione in mattoncini LEGO di una fantastica mano decorata con bracciali LEGO DOTS ed è stata realizzata con oltre 50.000 mattoncini classici e 7.000 mini

piastrine LEGO DOTS. Alta più di 2,5 metri, ha richiesto circa 120 ore di lavoro e ha raggiunto i 130 kg di peso. L’opera fece il suo debutto in occasione del lancio della linea LEGO DOTS ed in concomitanza della Milano Fashion Week dello scorso febbraio 2020 (quando per l’occasione, la vetrina del flagship LEGO Store di Milano Piazza San Babila venne arredata in collaborazione con la nota Casa di Moda ETRO.

Esposta all’interno della galleria di Arese (piano terra ingresso 4, tra la scala mobile e lo store SWAROVSKI) per celebrare l’arrivo nei Levi’s Store italiani dell’attesissima collezione nata dalla collaborazione tra LEGO Group e Levi’s, l’opera d’arte rappresenta una mano rivolta verso il cielo, curata in ogni particolare, decorata dai bracciali LEGO DOTS “decorati” con le versioni “maxi” dei nuovissimi elementi colorati LEGO DOTS in 2D.

LA NUOVA LINEA

La nuova linea a marchi congiunti include varie tipologie di capi e di accessori, alcuni con la “patch” in silicone sulla quale (come per i bracciali LEGO DOTS) si possono applicare i mattoncini (pantaloni e giubbotti jeans, felpe con e senza cappuccio, cappellini, marsupio da vita e da spalla) ed alcuni (alcune t-shirt) con invece solo delle “normali” stampe.

“Allegata” a ciascun capo “personalizzabile” troveremo una bustina di elementi LEGO DOTS brandizzata Levi’s, al cui interno troveremo anche alcuni elementi tile 1×1 recanti la stampa del logo Levi’s. I capi si possono comprare anche online direttamente sul sito Levi’s. Optando invece per acquisti via app ufficiale Levi’s (Levi’s 247), potrete guadagnare “coins” per avere sconti sugli acquisti successivi.

LA PROMOZIONE

In esclusiva per chi acquisterà i capi nei Levi’s Store aderenti (ovvero nei Levi’s Store che hanno a disposizione la nuova collezione), ci sarà la possibilità di ritirare, munendosi dello scontrino di acquisto dei capi, un fantastico regalo nel LEGO Certified Store più vicino (presso IL CENTRO in galleria, Ingresso 3, entrando subito a sinistra), dal 1° al 14 ottobre.

IL NOSTRO ACQUISTO

Non potevamo esimerci dall’acquistare il più classico dei prodotti tra quelli personalizzabili: i pantaloni LEGO GROUP X LEVI’S 501 ’93 STRAIGHT JEANS:

