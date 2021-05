I Cavalieri dello Zodiaco: nuove informazioni sul film live action

Da quando la produzione del film live action dedicato a Saint Seiya, meglio conosciuto qui in Italia con il nome I Cavalieri dello Zodiaco è stata annunciata alla fine del 2016, i fan sono sempre più ansiosi di scoprire nuovi dettagli a riguardo.

Ebbene, alcuni media polacchi hanno rivelato, in questo lasso di tempo, importanti informazioni a cui non abbiamo avuto accesso fino ad oggi a causa della barriera linguistica. Ma ora, il sito web dedicato a I Cavalieri dello Zodiaco SS Next Dimension ha fornito alcune traduzioni dei punti salienti di diverse interviste rilasciate in polacco.

I Cavalieri dello Zodiaco: tutto ciò che sappiamo sul live action

La prima novità proviene dal direttore del progetto, il polacco Tomek Baginski, che in un’intervista al sito Spidersweb.pl del giugno 2018 ha dichiarato che la storia del film di I Cavalieri dello Zodiaco sarà nuova e originale, poiché dice di essere

“Molto entusiasta della nuova storia e della nuova sceneggiatura“.

Un’altra rivelazione proviene da una intervista differente, che il regista ha rilasciato al portale Innpoland.pl nel luglio 2020, in cui ha dichiarato che la sceneggiatura era già finalizzata, che gli attori erano già stati scelti quasi tutti e che si aspettava che le riprese sarebbero iniziate a breve, anche se la pandemia da COVID-19 ha rallentato i piani.

Infine, il sito NaTemat.pl ha riportato, in un articolo pubblicato a marzo del 2019, che lo studio di post-produzione Platige Image, che ha lavorato anche agli effetti visivi della serie Netflix The Witcher, se ne occuperà anche in questo film live action dedicato a I Cavalieri dello Zodiaco.

Inoltre, pochi giorni fa è stata confermata la prima attrice coinvolta nel progetto: si tratta di Famke Janssen, conosciuta per aver interpretato Jean Grey, un personaggio che fa parte del gruppo degli X-Men.

