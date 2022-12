Recentemente James Gunn ha dichiarato che Henry Cavill non interpreterà più il ruolo di Superman in vista delle prossime produzioni poiché il personaggio verrà presumibilmente presentato al grande pubblico in una chiave diversa rispetto a quanto fatto finora, il protagonista avrà un taglio più giovanile seppur non sarà assimilabile a quanto visto nella serie TV Smallville. A tal proposito, i creatori di Smallville (Alfred Gough e Miles Millar) hanno rivelano cosa farebbero oggi se avessero la possibilità di rivisitare la serie DC. Scopriamo insieme le loro idee e le loro dichiarazioni.

Superman secondo i creatori di Smallville

Alfred Gough e Miles Millar rivelano cosa farebbero diversamente se potessero rivisitare Smallville , discutendo quali decisioni sulla storia cambierebbero sulla giovane serie televisiva di Superman.

Durante un’intervista con THR, che vedeva al centro la serie TV Mercoledì di Netflix, Alfred Gough e Miles Millar hanno riflettuto sull’impatto culturale e l’eredità lasciata al grande pubblico da parte della serie TV di Smallville, approfondendo la loro analisi andando a discute su cosa farebbero oggi se avessero l’opportunità di cambiare la serie. Entrambi i creatori hanno dichiarato senza troppi indugi che uno degli aspetti che oggi modificherebbero è la caratterizzazione del personaggio di Lana Lang, interpretata da Kristen Kreuk, e il suo rapporto con il personaggio di Clark Kent interpretato nella serie TV da Tom Welling. Di fatto, il loro rapporto ha portato a un ripetersi si eventi che in qualche modo hanno reso la narrazione a tratti ripetitiva. Di seguito condividiamo con voi alcuni passaggi chiave dell’intervista con Alfred Gough e Miles Millar riportati da Screenrant.

Alfred Gough è andato diretto al bersaglio, menzionando appunto la relazione tra i due protagonisti della serieTV

La faccenda Clark-Lana è andata avanti troppo a lungo. Doveva succedere qualcos’altro in quel frangente. Penso che sia stato un po’ ripetitivo. Mia figlia minore in questo momento, finalmente dopo Mercoledì, è tornata a guardare Smallville è alla seconda stagione ha detto: “Qual è il problema con questi due?”, la risposta è che era un momento storico diverso. Quindi, penso che ci in quegli aspetti, se tornassimo indietro, probabilmente saremmo un po’ più avventurosi con alcune di quelle relazioni.

Miles Millar ha poi continuato avvalorando quanto detto dal collega Alfred Gough:

Eravamo decisamente cauti e solo molto consapevoli del fatto che volevamo arrivare a cinque stagioni, e siamo finiti a 10 stagioni. Ancora una volta, come padre di ragazze, penso che i personaggi femminili che faremmo oggi sarebbero diversi. Avrebbe potuto essere un personaggio molto più forte e si è sempre sentita messa in posizioni di debolezza. È un’era diversa, un tempo diverso.

La serie TV

La serieTV Smallville ha avuto un grande impatto culturale grazie al suo forte successo ottenuto durante gli anni della sua pubblicazione. La produzione narrava le vicende che ruotavano intorno alle vite del giovane Clark Kent, della giovane Lana Lang e del giovane Lex Luthor interpretato da Michael Rosenbaum. La serie ha ceduto di una lunghissima serializzazione grazie alla quale è riuscita sviscerare tutte le fasi di crescita dei personaggi protagonisti, da inesperti eroi fino a diventare delle vere e proprio icone. Nel caso non abbiate mai avuto occasione di seguire queste vicende, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare il cofanetto completo di tutte le stagioni.