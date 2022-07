Nella giornata di ieri i social si sono scatenati in seguito all’annuncio del ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman. L’attore aveva più volte dichiarato di aver chiuso con il cavaliere oscuro, citando l’apparizione in The Flash come la sua ultima, ma così non sarà. Il suo Batman apparirà anche nel sequel di Aquaman e i fan sono andati in visibilio.

Fan impazziti per il ritorno del Batman di Ben Affleck

L’annuncio è arrivato, quasi per caso, da Jason Momoa che ha pubblicato su Instagram una foto assieme a Ben Affleck, spiegando come i due fossero impegnati nelle riprese aggiuntive di Aquaman and The Lost Kingdom. Considerando come il nuovo film sull’alter ego di Arthur Curry uscirà prima di The Flash, la Warner ha con molta probabilità deciso di rimuovere il Batman di Michael Keaton per non creare confusione tra il pubblico. I fan, in ogni caso, sono impazziti sui social per l’annuncio.

Aquaman and The Lost Kingdom, diretto ancora una volta da James Wan, uscirà infatti il 17 marzo 2023, mentre The Flash arriverà nelle sale il 23 giugno 2023: la data sembra essere quella finale nonostante le controversie che hanno visto protagonista Ezra Miller. Nel film di Andy Muschietti appariranno sia il Batman di Affleck, sia quello di Keaton (la sua prima apparizione nei panni del cavaliere oscuro dopo oltre 30 anni).

The Flash metterà in atto il concetto di multiverso e dovrebbe dare una sterzata totale al DC Universe cinematografico. A meno di clamorosi cambiamenti, dunque, sarà qui che vedremo l’ultima apparizione del Batman di Affleck anche perchè Warner Bros ha ammesso di non avere piani per continuare lo SnyderVerse. Sia il sequel di Aquaman sia The Flash faranno uso di speciali tecniche di effetti visivi mai visti prima. A rivelarlo è stato Patrick Wilson, star di Aquaman, ai microfoni di Collider, alimentano l’hype attorno ai due progetti.

Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere, e al tempo stesso essere protagonista, di un film stand-alone su Batman, ma si è poi tirato fuori dal progetto portando la Warner a optare per una direzione completamente diversa e dare a Matt Reeves la regia di The Batman. A interpretare una versione più giovanile e bruta del cavaliere oscuro ci ha pensato Robert Pattinson.