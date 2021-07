Quali sono i film dello Studio Ghibli più popolari nel mondo? A rivelarlo uno studio condotto dalla società di ricerca Broadband Choices, con sede nel Regno Unito, che ha basato i suoi risultati sui dati di ricerca di Google.

I film presi in considerazione sono stati 21, a eccezione ovviamente di Earwig e la strega, appena uscito nei cinema italiani e Si sente il mare, ma è stato inserito anche il film pre Studio Ghibli Nausicaä della Valle del Vento, uscito quindi prima della fondazione dello studio nel 1985 grazie a Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma.

Studio Ghibli: i film più popolari

Secondo la ricerca, nella classifica dei film dello Studio Ghibli più popolari, il primo posto spetta alla La Città Incantata, cosa che non stupisce visto che prima dell’uscita del film di Demon Slayer: The Movie – Mugen Train deteneva il record di film d’animazione con i guadagni più alti di sempre ed è stato anche l’unico a vincere un Oscar. Risulta quindi essere il film più popolare in ben 80 paesi tra cui Stati Uniti e Giappone. Al secondo posto abbiamo Il castello errante di Howl che è il favorito in 18 paesi e al terzo c’è La principessa Mononoke, il più popolare in 13 paesi.

Seguono Ponyo, popolare soprattutto in Messico e nell’America centrale e meridionale, Porco Rosso, che risulta essere il film più popolare in Italia, cosa che forse è giustificata anche dal fatto che è ambientato nel nostro Paese durante il periodo fascista.

Al sesto e al settimo posto ci sono rispettivamente Il mio vicino Totoro, in cima ai risultati in cinque paesi e Una tomba per le lucciole, popolare in in Bangladesh.

Mettendo a confronto la popolarità complessiva per ricerca dei singoli film a livello mondiale i risultati cambiano.

La Città Incantata rimane al primo posto, ma La principessa Mononoke e Ponyo superano Il castello errante di Howl. Una tomba per le lucciole, di gran lunga il film dello Studio Ghibli più popolare non diretto da Hayao Miyazaki, sale al quinto posto della lista, mentre Porco Rosso scende al decimo, dietro Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio, Laputa – Castello nel cielo e Si alza il vento.

I film Ghibli meno googlati sono La storia della Principessa Splendente e I miei vicini Yamada che sono in parità con lo 0,24% del volume di ricerca globale.

