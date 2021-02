I migliori cosplay dell’universo Blizzard!

Si sa, i cosplayer riescono a prendere ispirazione per i propri costumi da qualsiasi cosa. Come vi abbiamo raccontato parlandovi della nascita del cosplay però, le varie saghe cinematografiche tra cui quella di Star Wars ed i fumetti di supereroi come quelli di casa Marvel, sono state le prime fonti vere e proprie. L’arrivo dei videogiochi e delle case di produzione come l’americana Blizzard quindi, non hanno fatto altro che aumentare le possibilità degli appassionati i vestire i panni dei propri beneamati eroi.

Ecco a voi alcuni dei migliori cosplay Blizzard!

La società di Irvine, in California, è però riuscita anche a sfruttare a proprio favore questa popolarità che ha avuto nel corso degli anni. Oltre a collaborare con diversi cosplayers per portare in vita i nuovi personaggi dai propri titoli, organizza varie gare per metterli alla prova e creare qualcosa di magnifico.

Un esempio ne è sicuramente la gara Overwatch Cosplay Battle tenutasi nel 2019, in cui sei squadre composte da tre cosplayer ognuna, si sono affrontate sfoderando le proprie abilità per realizzare un costume nel corso di tre mesi. Gli spettatori e gli appassionati hanno aiutato direttamente i propri team del cuore votando per decidere il cosplay da realizzare. Una giuria composta da artisti Blizzard e alcuni cosplayer professionisti hanno poi scelto i vincitori del primo premio!

Blizzard però, ha sempre un occhio di riguardo anche per i propri fan che si dilettano nel tempo libero a creare uno dei costumi degli eroi della casa di produzione americana. Andiamo quindi a scoprire alcuni dei migliori cosplay di questo universo videoludico!

Anjali Bhimani e Carolina Ravassa

Se la casa madre apprezza già di suo i cosplayer, i doppiatori che danno la voce ai personaggi Blizzard non sono da meno. E’ proprio il caso di Carolina Ravassa e Anjali Bhimani, le doppiatrici rispettivamente di Sombra e Symmetra da Overwatch! Entrambe hanno chiesto alla cosplayer Hane Cosplay di aiutarle a realizzare i costumi dei loro personaggi per sorprendere i propri fan alle fiere! Il risultato è spettacolare: la cura nei dettagli unita alla loro interpretazione, rendono unici questi cosplay che rasentano così la perfezione!

Henchmen Studios

Come vi abbiamo già accennato, la Blizzard non è nuova al presentare al Blizzcon alcuni dei propri personaggi per dare la possibilità ai fan di potersi scattare alcune foto assieme a loro. E’ infatti il caso di Lilith da Diablo: la casa di produzione ha commissionato agli Henchmen Studios la realizzazione di questo magnifico costume indossato dall’influencer e modella Stefie Drew. Essendo dei professionisti, hanno utilizzato numerose tecniche conosciute, dai calchi, alla sartoria, al trucco per realizzare nei minimi dettagli Lilith.

Askar Cosplay

Uno tra i personaggi più apprezzati della Blizzard è Anduin, principe di Stormwind. Askar Cosplay è riuscito ad interpretare questa versione di Heroes of the Storm di uno dei protagonisti di World of Warcraft realizzando un costume degno di nota. L’armatura, costruita interamente in foam, è infatti una tra le più difficili da ricreare. Tutti i particolari sono stati realizzati con cura e precisione, mantenendo la stessa attenzione ai dettagli anche nel costruire la sua spada.

Muyang Tan

Quello di Lunara è il primo dei personaggi originali di Heroes of the Storm ad apparire nel gioco di carte Hearthstone. Figlia di un semi-dio, una delle cose che più la caratterizzano è indubbiamente l’aspetto, metà umana e metà cervo. Muyang Tan, una cosplayer cinese, ha realizzato questa particolare eroina in maniera brillante. E’ riuscita a replicare ogni parte di Lunara alla perfezione: il corpo da cervo è uno tra i migliori realizzati e la maestria con cui è riuscita a lavorare la foam per realizzare l’armatura è evidente. A vedere le foto di questo cosplay sembra uscita direttamente da Heroes of the Storm!

Lightning Cosplay

Il duo di cosplayer tedeschi di Lightning cosplay è famoso già da tempo nelle varie community mondiali. Le loro abilità toccano ogni ambiente artistico: dal lavorare la foam, al creare maschere in resina con stampi, all’aggiungere led per rendere ancora più epici i propri costumi. Quello di Malfurion da World of Warcraft è solo uno dei tanti spettacolari costumi che hanno realizzato. Una particolare attenzione è stata data alle ali dell’elfo della notte, che sono state realizzate in foam per poi essere colorate con l’aerografo, in modo da dare più realismo alle sfumature.

Chibi Sisters

Il mondo del cosplay è generalmente associato ad adolescenti e adulti. Sono sempre di più però i genitori che, spinti da questa passione, aiutano i propri figli a creare sorprendenti costumi in grado di stupire chiunque nella community. E’ proprio il caso delle Chibi Sisters, due bambine cosplayer che spesso interpretano personaggi in coppia come nel caso di Deathwing e Sindragosa da World of Warcraft. State attenti a guardare il loro profilo però, il livello di dolcezza raggiunto da queste cosplayer in miniatura è davvero elevato!

Lanhacos

Parlando del mondo Blizzard ed in particolare di World of Warcraft, non possiamo che menzionare anche Lanhacos. Il suo Gul’dan è talmente dettagliato ed imponente da renderle impossibile il passare inosservata. Questa cosplayer di Seul, Corea del Sud, è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto al Korea Championship of cosplay nel 2019. Modellando totalmente la maschera e dipingendola accuratamente, è riuscita ad assumere le sembianze dello stregone orco, sbaragliando così la concorrenza.

Marco Ielo

Come ultima tappa, ma non per minor importanza, del nostro viaggio nell’universo Blizzard, torniamo in terra nostrana. Riaddentrandoci nel mondo di Overwatch, vi presentiamo quindi Marco Ielo, un cosplayer calabrese che ha deciso di indossare i panni di uno dei suoi personaggi preferiti: Zarya, il tank russo di casa Blizzard. La skin che ha scelto è la Barbarian, uscita nel gioco per il Blizzworld, durante il quale alcuni personaggi di Overwatch indossavano i panni di altri protagonisti del mondo Blizzard, come dei veri cosplayer!

E voi quale cosplay tra questi avete trovato più sorprendente? Conoscete qualcun altro appassionato dei videogiochi Blizzard che veste i panni di qualche personaggio appartenente a questo universo? Fatecelo sapere nei commenti!