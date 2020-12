I migliori cosplay dell’universo di Star Wars

L’universo di Star Wars è sempre pieno di sorprese. Ne sanno qualcosa i fan della saga, specialmente dopo l’ultimo episodio di The Mandalorian di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. La serie live action però, non è l’unico campo in cui questo cult riesce a stupire chi si avvicina a questo fantastico mondo.

Non è più una novità infatti, trovare alle varie fiere associazioni o gruppi di appassionati che si raccolgono per rendere omaggio a Star Wars o per insegnare a nuovi adepti come lottare e combattere con una spada laser. Generalmente però, quelli che attirano gli sguardi dei curiosi a questi eventi sempre più frequenti, sono senza dubbio i cosplayer.

Come vi abbiamo mostrato nel tutorial degli spallacci del Mandaloriano, realizzare un cosplay può essere alla portata di tutti, tanto che molti cosplayer decidono di creare il proprio costume basandosi solo sulle proprie abilità creative e manuali. I risultati sono a volte sorprendenti e oggi ve ne mostreremo alcuni da tutto il mondo, tra i migliori nell’universo di Star Wars. Quanti di questi ne conoscete?

Holtsclaw Cosplay

Visto l’enorme successo che sta avendo la serie live action di The Mandalorian, non potevamo che cominciare proprio con uno tra i più accurati cosplay del nostro cacciatore di taglie preferito. Holtsclaw Cosplay è un cosplayer americano che ha riprodotto in maniera molto fedele l’armatura di Din Djarin. Spicca in special modo anche per le simpatiche foto assieme a Grogu, aggiunta immancabile per questo cosplay! Le sue armature riprodotte su commissione sono alcune tra le più simili che si possano trovare nel mondo del cosplay.

Alyson Tabbitha

Molti conoscono Alyson Tabbitha per le sue innumerevoli trasformazioni grazie al makeup, con cui riesce ad assomigliare a qualsiasi personaggio decida di impersonare. Le sue straordinarie abilità le permettono di indossare i panni dei protagonisti provenienti da serie tv o film. Non sono da meno quelle di Padmè o Leia, ma il suo cosplay di Rey è qualcosa di davvero impressionante! Con il solo trucco e senza far uso di protesi di lattice, Alyson è riuscita a rendere appieno omaggio al personaggio di Daisy Ridley.

Maul Cosplay

Ai più sarà conosciuto per le sue ultime apparizioni nei panni di V da Cyberpunk o di Eivor da Assassin’s Creed Valhalla nel cortometraggio The Hunt. Il suo nome d’arte però, lascia ben intendere uno dei suoi personaggi preferiti: Darth Maul. Ben Bergmann ha iniziato ad essere uno tra i cosplayer tedeschi più apprezzati, specialmente in Europa, grazie a Darth Maul: Apprentice – A Star Wars Fan-Film. Con l’aiuto della sua compagna Maja Felicitas per il makeup, Ben è riuscito a interpretare il sith in un modo soprendentemente accurato.

Old Man Skywalker

Restando in tema che suggeriscono il personaggio interpretato, non potevamo di certo far mancare al nostro elenco questo incredibile Luke Skywalker impersonificato dall’americano Old Man Skywalker! Robert Kutruff è un veterano di guerra ed oltre ad avere un costume ben confezionato con tanto di parrucca, si può notare anche una certa somiglianza di base con l’attore Mark Hamill, enfatizzata e migliorata dal makeup sapientemente usato.

JinYo

Nonostante sia apparso per la prima volta solo nell’ultimo episodio della seconda stagione della serie Clone Wars, il Generale Grievous riesce sempre ad attirare un discreto numero di sguardi nelle fiere, specialmente se il cosplay in questione è fatto con una certa cura. JinYo è riuscito a trovare uno stratagemma davvero ingenioso, che gli ha permesso di muovere il Generale Grievous senza essere visto: si è nascosto… nel suo mantello!

Nonbinate

Spostandoci invece nella parte animata dell’universo di Star Wars, troveremo altri cosplayer degni di nota. In particolare abbiamo Nonbinate, cosplayer statunitense che ha deciso di vestire i panni di Ahsoka Tano, una delle nuove entrate della serie The Mandalorian. Il suo costume però non riprende quello della nuova serie su Disney+, ma riproduce fedelmente quello della Jedi in The Clone Wars, la serie realizzata in computer grafica creata da George Lucas.

R31STUDIOS

Tra gli appassionati di Star Wars, non ci sono però solo cosplayer che hanno tentato di riprodurre in tutto e per tutto i costumi originali della saga. Alcuni hanno anche cercato di dare il proprio tocco personale al cosplay restando però fedeli al personaggio scelto. E’ il caso di R31STUDIOS, propmaker neozelandese, che ha deciso di fare questa sua personale versione di Darth Tenebrous. Ciò che lo differenzia dall’originale, sono ad esempio alcuni particolari aggiunti sia sulla maschera che sul pettorale, ma mantenendo delle caratteristiche fondamentali che lo rendono subito riconoscibile. R31STUDIOS è conosciuto per la sua bravura nella lavorazione della foam e attorno a lui si è creata una bella community, grazie anche alla sua voglia di condividere piccoli trucchi e segreti per diventare dei veri e propri maestri con la foam.

Vanessa Laufeyson e mrc.player

Come ultima tappa, ma non per minor importanza, abbiamo due cosplayer italiani che si sono cimentati nella realizzazione di un cosplay di coppia: Vanessa Laufeyson e mrc.player. I personaggi che hanno deciso di rappresentare i nostri connazionali, sono nientemeno che Padmè e Anakin, in una delle scene più iconiche che si è svolta proprio in Italia, sul lago di Como. I loro costumi sono anche stati approvati come fedeli ai film dalla stessa Legione 501, l’organizzazione su scala mondiale di appassionati di Star Wars.