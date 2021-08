I parchi Disney avranno robot interattivi

Probabilmente, durante il corso di questa settimana vicina alla sua conclusione avrete notato che Westworld sta facendo tendenza sui social media, ma purtroppo per i suoi tantissimi fan non è per via di un qualche tipo di annuncio importante che riguardi l’amata serie TV di fantascienza targata HBO basata sull’omonimo film del 1973.

In realtà, c’è la Walt Disney Company dietro la recente ondata di menzioni di Westworld sui social network come Twitter, poiché un report del New York Times ha fatto un paragone per molte persone a dir poco agghiacciante fra quello che viene definito dallo stesso slogan pubblicitario come “il posto più felice della Terra” con il parco a tema dai risvolti oscuri e omicidi che viene rappresentato proprio nel film e nella serie televisiva di Westworld. Ma di cosa si tratta di preciso?

Il progetto di introdurre i robot nei parchi Disney

Secondo quanto riferito dalle fonti, i dirigenti della Disney stanno cercando di fare in modo che i robot e gli animatronici delle varie attrazioni inizino a passeggiare nei parchi insieme agli ospiti. Siamo di certo lontani diversi anni da questa possibilità da un punto di vista tecnologico, ma sembra che i vertici della Disney siano entusiasti dell’idea di avere i personaggi più iconici creati dalla Disney in veste di robot che si mescolano con i visitatori in tutto il parco.

Guest enjoy the Holidays at the Disneyland Resort in Anaheim, Calif., in Mickey's Toontown, which is covered in festive decorations. (Paul Hiffmeyer/Disneyland)

Vista questa notizia, ora è di certo più comprensibile il boom di citazione di Westworld sui social: la serie è iniziata come una storia su un parco a tema interattivo in cui però le intelligenze artificiali iniziato a sviluppare una coscienza propria. Porprio per questo, alcune persone sui social hanno iniziato a manifestare preoccupazione per questa scelta, anche se, come detto in precedenza, siamo decisamente molto lontani dal vedere i parchi Disney trasformarsi in Westworld!

