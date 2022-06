Il film Shin Ultraman, prodotto dello Studio Khara, progettato e scritto da Anno Hideaki, che si professa un fan della serie Ultraman, debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022. Il canale YouTube del film ha pubblicato per la gioia dei fan, un primo filmato di 10 minuti e 33 secondi che rimarrà on-line solo per 48 ore!

I primi 10 minuti di Shin Ultraman di Hideaki Anno

Il film Shin Ultraman vede come regista Shinji Higuchi (Shin Godzilla) che insieme al suo team Higuchi-Gumi dirige il progetto, e il creatore di Evangelion Hideaki Anno è responsabile della pianificazione e delle sceneggiature.

Il cast vede Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpretare l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman e Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) come sua partner. Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Si tratta di un’epopea d’intrattenimento commovente ed emozionante che risale alle origini del progetto e della concezione di Ultraman e che ritrae il mondo di Ultraman che nessuno ha mai visto prima.

Qui sotto potete guardare il filmato:

Questa la sinossi:

I Kaiju, gigantesche creature sconosciute, appaiono uno dopo l’altro e la loro presenza diventa un fatto quotidiano in Giappone. Le armi convenzionali sono completamente inutili e il governo giapponese, di fronte ai suoi limiti, riunisce gli specialisti delle contromisure contro i Kaiju e istituisce l’Ufficio per le Contromisure Speciali Kaiju, comunemente noto come Ufficio per le Contromisure Speciali Kato Kaiju. Mentre incombe il pericolo della Bestia del Disastro, un gigante d’argento appare improvvisamente dall’esterno dell’atmosfera.

Il rapporto del Katokutai afferma… [Ultraman (nome provvisorio), identità sconosciuta].

Ultraman: manga e anime

Il manga originale di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, è pubblicato in Italia dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

La seconda stagione dell’anime di Ultraman, l’adattamento in CGI del manga è invece sbarcata su Netflix il 14 aprile. La storia, che vede come protagonista Shinjiro Hayata, figlio dell’Ultraman originale Shin Hayata, si pone come sequel diretto della serie tv giapponese del 1966. L’anime è stato prodotto da Production IG e Sola Digital Arts, che hanno già realizzato insieme Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e l’anime di Blade Runner, Black Lotus.