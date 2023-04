Si è tenuta ieri sera al SoFi Stadium di Los Angeles dinnanzi a oltre 80.000 persone la prima notte di WrestleMania 39, l’evento più importante dell’anno in casa WWE. Tra match adrenalinici, grande chiusura di un cerchio e tante sorprese, la gestione Triple H non ha deluso le aspettative. Ecco i risultati completi.

I risultati di WrestleMania 39 – Night One

WWE United States Championship: Austin Theory (C) batte John Cena

Nella sfida generazionale con il leggendario John Cena, Theory si è confermato United States Champion grazie alla sua A-Town Down. Nel match che ha aperto la serata Cena aveva fatto cedere il campione con la STF, ma con l’arbitro distratto e lontano dall’azione, così Theory ne ha immediatamente approfittato, piazzando la sua mossa finale e portandosi a casa la vittoria più importante della sua carriera.

Fatal 4 Way Tag Team Match: Street Profits battono Braun Strowman & Ricochet, Viking Raiders, Alpha Academy

Quello che sulla carta doveva essere un semplice showcase si è rivelato uno dei migliori incontri della serata. Gli Street Profits si sono portati a casa l’incontro dopo una serie di mosse combinate ai danni di Ricochet, ma l’MVP è stato senza dubbio Chad Gable che ha schiantato al suolo il gigante Braun Strowman.

Seth “Freakin” Rollins batte Logan Paul

Seth Rollins torna finalmente a vincere sul palcoscenico più importante dell’anno in casa WWE. La megastar dei social ha messo in difficoltà “The Visionary”, ma si è reso protagonista di un clamoroso errore quando ha inavvertitamente colpito il rapper e YouTuber KSI con una frog splash sul tavolo di commento (altro momento diventato virale).

Trish Stratus, Becky Lynch & Lita battono Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky)

Ritorno in grande stile delle due leggende della divisione femminile, Trish e Lita, che non hanno sfigurato dinnanzi alle nuove leve. A vincere è stato il team delle “buone” grazie a una poderosa manhandle slam di Becky Lynch dalla seconda corda ai danni di Bayley. Cosa ne sarà adesso della Damage CTRL?

Rey Mysterio batte Dominik Mysterio

Uno dei match più sentiti dal pubblico di LA, commentato dal rapper e attore Bad Bunny. Proprio lui si è reso decisivo nei momenti finali dell’incontro consegnando la vittoria a Rey dopo aver bloccato Dominik dal tentativo di colpire il padre con una catena. Suggestiva l’entrata di Dominik (con tanto di maschera), scortato sul ring dagli agenti della polizia. Rey ha fatto ancora meglio, accompagnato sul ring da Snoop Dogg e con la musica del suo vecchio amico Eddie Guerrero.

WWE SmackDown Women’s Championship: Rhea Ripley batte Charlotte Flair (C)

Rhea Ripley è riuscita a riscattare la sconfitta riportata a WrestleMania 36 sconfiggendo la regina del ring in un match sensazionale e pieno di mosse adrenaliniche. La vittoria è arrivata dopo una Super Riptide dalla terza corda che ha mandato il pubblico di LA in visibilio. Nel post match una sorridente Charlotte Flair sembrerebbe aver accettato il passaggio di consegne.

Pat McAfee batte The Miz

In una “open challenge” improvvisata all’ultimo minuto Pat McAfee ha fatto il suo ritorno sul ring della WWE sconfiggendo The Miz, il presentatore ufficiale di WrestleMania 39.

WWE Undisputed Tag Team Championship: Kevin Owens e Sami Zayn battono The Usos (C)

Per la prima volta dai tempi della primissima edizione di WrestleMania, risalente al 1985, un tag team match si è guadagnato il main event della serata. In quella che è stata senza ombra di dubbio la chiusura di un cerchio nonchè il momento più importante nella carriera dei due amici canadesi, Owens e Zayn sono diventati i nuovi campioni di coppia indiscussi della WWE. La conclusione è arrivata dopo un triplo helluva kick di Zayn ai danni di Jey Uso, interrompendo lo storico regno da campioni degli Usos, durato oltre 600 giorni.

Dove vedere WrestleMania 39

Se non siete riusciti a vederla in diretta la prima notte di WrestleMania è disponibile in differita sul WWE Network.