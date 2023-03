Ci avviciniamo sempre di più all’edizione numero 39 di WrestleMania, lo show più importante dell’anno in casa WWE, che questa volta si terrà sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles. Due serate ricche di match scoppiettanti che promettono di segnare un nuovo inizio per la Compagnia di Stamford.

La card di WWE WrestleMania 39

Brock Lesnar vs Omos

Archiviata la pratica Bobby Lashley a Elimination Chamber, seppur in maniera controversa, Brock Lesnar si troverà dinnanzi a sè un avversario “colossale”. A WrestleMania dovrà infatti affrontare il gigante nigeriano Omos, da mesi tornato alla ribalta grazie all’aiuto del manager MVP.

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair (C) vs Asuka

Grazie alla vittoria a Elimination Chamber Asuka si è guadagnata il diritto di sfidare la campionessa femminile di Raw a WrestleMania. Bianca Belair ha dominato in lungo e in largo la divisione dello show rosso, ma questa volta si troverà dinnanzi alla versione più spietata e agguerrita di Asuka, che sembra ricalcare la sua vecchia gimmick in Giappone.

WWE SmackDown Women’s Championship: Charlotte Flair (C) vs Rhea Ripley

Dopo aver vinto la Royal Rumble entrando con il numero 1 Rhea Ripley ha prontamente sfidato la “regina della WWE” a un match titolato a WrestleMania. Potrebbe essere una grande rivalsa per la superstar di origini australiane dal momento che le due si erano già sfidate a WrestleMania nel 2020, in piena pandemia, ma in quell’occasione a vincere fu Charlotte Flair.

WWE Undisputed Universal Championhip: Roman Reigns (C) vs Cody Rhodes

Nel main event della seconda serata di WrestleMania Cody Rhodes tenterà di detronizzare il regno di Roman Reigns, ormai campione da ben 800 giorni. L’American Nightmare è riuscito a vincere la Royal Rumble e ha promesso al mondo intero di “terminare la sua storia” e coronare il sogno di una vita, dedicando alla vittoria al compianto “American Dream” Dusty Rhodes. Sarà giunta davvero la fine per la Bloodline?

Dove vedere WrestleMania 39

Il Premium Live Event più importante dell’anno sarà disponibile, in diretta e in differita, esclusivamente sul WWE Network.