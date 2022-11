Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Survivor Series, prima nella storia della WWE ad aver portato i WarGames nel main roster. Un evento che ha soddisfatto pienamente le aspettative e sembrerebbe aver messo a tacere, almeno per il momento, qualsiasi dissidio interno alla Bloodline, stable capeggiata dal campione indiscusso Roman Reigns. Ecco i risultati completi dell’ultimo Premium Live Event dell’anno.

I risultati di WWE Survivor Series WarGames

Women’s WarGames: Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka & Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky

Il WarGames interamente al femminile ha aperto in maniera spettacolare l’evento. La vittoria è andata al team Bianca grazie a un leg drop di Becky Lynch dalla cima della gabbia sulla malcapitata Dakota Kai, posizionata su di un tavolo al centro del ring. Da segnalare anche un folle crossbody di Nikki Cross sul resto delle avversarie.

AJ Styles batte Finn Bálor

A ben cinque anni di distanza dal loro ultimo scontro “one on one”, Styles e Bálor sono tornati ad affrontarsi in grande stile. A vincere è stato l’attuale leader dell’OC grazie a un ben assestato Phenomenal Forearm. Da segnalare la mega rissa tra Judgment Day e Original Club a soli 10 minuti dall’inizio del match.

WWE SmackDown Women’s Championship: Ronda Rousey (C) batte Shotzi

Continua il regno da campionessa di Ronda Rousey che, durante il suo nuovo percorso, ha ritrovato una vecchia alleata, ovvero Shayna Baszler. Il match femminile è stato però alquanto deludente anche per via di numerosi errori nelle parti salienti.

Triple Threat Match for the WWE United States Championship: Austin Theory batte Seth Rollins (C) & Bobby Lashley

Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di Seth Rollins. A vincere, tra i fischi del pubblico, è stato l’ex vincitore del Money in the Bank Austin Theory, dopo aver rubato lo schienamento decisivo a Bobby Lashley.

Men’s WarGames: Bloodline (Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso & Solo Sikoa) batte Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland & Butch), Sheamus & Drew McIntyre

Un main event intenso e ricco di storytelling. In molti frangenti Sami Zayn è sembrato indeciso sul da farsi, ma alla fine ha optato per un assist fondamentale alla vittoria della Bloodline. Nel finale del match, infatti, ha colpito il suo ex amico Kevin Owens con un low blow e un helluva kick, permettendo a Jey Uso di ottenere lo schienamento decisivo. Roman Reigns si è dimostrato molto compiaciuto del suo gesto di fedeltà e i quattro della Bloodline hanno finalmente accettato Sami Zayn all’interno della loro famiglia.

Dove vedere WWE Survivor Series WarGames

Se non siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live Event, potete recuperarlo in differita sul WWE Network (qui il link per abbonarsi a una piattaforma a un prezzo accessibile).