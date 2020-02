I set Lego The Mandalorian attualmente disponibili

Con l’ormai prossimo arrivo, anche in Italia, della piattaforma streaming Disney+, è ovvio che ferva l’attesa degli spettatori nostrani per quella che, già ben prima di approdare nel nostro paese, si è dimostrata una delle serie più apprezzate dello scorso anno: stiamo ovviamente parlando di The Mandalorian, serie canonica incastrata nella mitologia di Star Wars e con protagonista un taciturno quanto inarrestabile mandaloriano!

Sapevi che puoi abbonarti a Disney+ con un ottimo sconto sull’iscrizione annuale? Fino al 23 marzo puoi sottoscrivere la tua adesione al servizio al prezzo lancio di soli 59,99€ invece dei canonici 69,99€!

The Mandalorian è diventata, dunque, una serie “istant cult”, grazie soprattutto alla presenza del personaggio del “Bambino”, noto ai più come “Baby Yoda”, che sin dalla sua apparizione ha calamitato l’attenzione e l’affetto del pubblico di tutto il mondo anche di chi, purtroppo, non è ancora riuscito a godere della visione diretta della serie. Con uno sprint di popolarità tale, non meraviglia che diversi produttori di gadget e giocattoli si siano subito schierati in prima linea per cogliere la palla al balzo, producendo una moltitudine di prodotti andati, per altro, rapidamente in sold out.

Tra questi non poteva mancare LEGO che, praticamente da subito, ha messo in commercio alcuni set dedicati proprio alla serie tv in questione, con l’annuncio, proprio nel mese di febbraio 2020, di un nuovo set in arrivo con spedizioni già stimate per settembre 2020! Dunque, da fan (e collezionisti) quali siamo, abbiamo pensato di offrirvi questa veloce carrellata su tutti i set LEGO attualmente in commercio (preorder compreso) e dedicati alla serie The Mandalorian. Il consiglio? Acquistateli tutti e subito, senza attendere! I prodotti The Mandalorian, infatti, sono vittime di un sold out molto rapido e, ne siamo certi, questi set LEGO dedicati diverranno, nel giro dei prossimi anni, oggetto di culto e forsennato collezionismo!

Set decisamente corposo e, ad ora, il più grande dedicato alla serie TV, l’astronave Razor Crest (75292) è la navetta di trasporto corazzata in possesso del “mandaloriano” protagonista dell’omonima serie TV. Il set è composto da ben 1.023 pezzi e include 5 personaggi LEGO Star Wars da collezione, tra cui le minifigure LEGO del Mandaloriano e del Bambino, più comunemente noto come Baby Yoda, e già tra le minifigure più ricercate dai collezionisti! Oltre alle succitate sono poi incluse le minifig di Greef Karga, uno Scout Trooper e del droide IG-11, tutti equipaggiati e pronti a combattere. Per quanto riguarda il modello del Razor Crest, stiamo parlando di una astronave da 14 cm di altezza, 38 cm di lunghezza e 28 cm di larghezza, ben dettagliata e pronto per la battaglia! Il prezzo? 134,99€ per un set che, senza alcun dubbio, è destinato a diventare uno dei più collezionati dell’intero panorama dedicato a Guerre Stellari! Meglio dunque acquistarlo subito, prima che le scorte si esauriscano!

Probabilmente il set più venduto dell’intero roster dedicato alla serie tv: stiamo ovviamente parlando della confezione da 2 brickheadz dedicata proprio ai due protagonisti dell serial, ovvero il Mandaloriano e Baby Yoda. Composto da 295, questo set segue in tutto e per tutto gli standard della serie Brickheadz, componendosi di due figure statiche ma ricchissime di dettagli, con tanto di orecchie regolabili per il Bambino, così da poterne ricreare le espressioni facciali. Quest’ultimo, inoltre, è dotato del suo hoverpram “fluttuante”, mentre il mandaloriano dispone delle armi con cui è equipaggiato nel serial, ovvero un fucile blaster sulla schiena e una pistola blaster in mano. Non ancora in commercio, il set arriverà sugli scaffali a partire dall’1 agosto 2020 ma, come nel caso della Razor Crest, il preorder è già ampiamente disponibile!

Set già disponibile da tempo, e fortunatamente non ancora sold out, il veicolo Raider AT-ST è dotato dello stesso look cannibalizzato ammirato nella serie TV, ed è dotato di gambe snodabili, torretta girevole e di 2 shooter funzionanti. Composto da 540 pezzi ed alto ben 25 cm, include al suo interno ben 4 minifigure, ovvero: il mandaloriano, Cara Dune, e due Predatori Klatooinian. In tutto e per tutto simile al classico set dedicato al Raider AT-ST “standard” (purtroppo ormai ritirato dal mercato), si distingue per i numerosi dettagli sulla livrea, che richiamano simboli mandaloriani e non solo. Il look generale è accattivante ed aggressivo, impreziosito com’è da dettagli rossi e simboli tribali e rappresenta ora il set più bello e accessibile in termini di rapporto estetica/prezzo. Un must e, probabilmente, il set che dovrebbero acquistare tutti gli amanti della serie tv. Peccato solo che manchi la minifigure di Baby Yoda che, come saprete, è per ora esclusiva del setRazor Crest.

Più una sorta di set accessorio che un set vero e proprio, il Battle Pack Mandalorian è sostanzialmente costituito da 4 minifigure di altrettanti mandaloriani (attenzione però, non è incluso il protagonista della serie TV!), con tanto di blaster shooter, un forte di difesa costruibile e una speeder bike mandaloriana con 2 shooter. Si tratta di una appendice graziosa che può arricchire, ad esempio, il set dedicato al Raider AT-ST, ma che di per sé pecca della mancanza di riferimenti diretti ai personaggi protagonisti della serie tv. Al di la di questo, contiene comunque 4 minifigure uniche delle schiere mandaloriane, il che la rende comunque un’ottima opzione d’acquisto per tutti i collezionisti o anche per chi, magari, per problemi di spazio, è costretto a rinunciare ai set più grandi ma non vuole perdere l’occasione di acquistare un prodotto della serie. Composto da 102 pezzi, è comunque un vero affare se si considera che il prezzo di acquisto è di soli 19,99€.

Permetteteci un’eccezione: questo set non è dedicato alla serie tv di cui sopra ma, come saprà qualunque fan di Star Wars, non si può parlare di mandaloriani senza citare il capostipite cinematografico dell’intero gruppo di mercenari: stiamo ovviamente parlando di Boba Fett la cui astronave, ovvero la particolarissima Slave I è entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo sin dai tempi de L’Impero colpisce ancora. Questa che vi proponiamo è l’ultima edizione messa in commercia, nonché una dele più lussuose di sempre. Si tratta infatti di uno dei set celebrativi per il 20° anniversario della serie, composto da ben 1007 pezzi, e arricchito dalla presenza di ben 6 minifigure, ovvero: Boba Fett, Han Solo, Zuckuss e 4-LOM, più una minifigure di Han Solo intrappolato nella carbonite e una della Principessa Leia del 20° anniversario con tanto di espositore! Ricchissima di dettagli, la Slave I contiene una cabina di pilotaggio staccabile con spazio per una minifigure al suo interno, sedile autolivellante e ali laterali, una maniglia per il trasporto, grilletti separati per i 2 shooter a molla, cannoni rotanti e un portello posteriore chiudibile per stivare Han Solo nella carbonite. Un set bellissimo e altamente collezionabile che, ne siamo certi, farà la gioia di qualunque fan di Guerre Stellari, vecchio o nuovo che sia.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!