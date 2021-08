Netflix ha svelato tre nuovi personaggi de La Casa di Carta 5 Volume 1. Vi ricordiamo che la prima parte dell’ultima stagione della serie iberica debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 3 settembre.

Scopri quali sono secondo noi le migliori serie tv Netflix nel nostro articolo dedicato

La scelta di dividere l’ultima stagione de La Casa di Carta è stata giustificata dallo sceneggiatore Álex Pina per creare maggior pathos alla vicenda, stravolgendo quelle che sono le aspettative del pubblico per la nuova stagione. La prima parte dovrebbe sembrare a tutti gli effetti una conclusione della fortunata serie di Netflix, mentre nel suo secondo atto metterà in luce i drammi sentimentali ed emotivi tra i suoi personaggi.

I tre nuovi personaggi de La Casa di Carta 5 Volume 1

All’inizio de La Casa di Carta 5 Volume 1, Berlino (Pedro Alonso) spiegherà a Rio (Miguel Herrán) che per lui avere un figlio: “È una testata nucleare che distrugge ogni cosa”. Anni dopo questa affermazione, Rafael (Patrick Criado – Riot Police), il figlio di Berlino, apparirà sullo schermo. Rafael ha 31 anni, ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts e ha una sola certezza nella vita: non vuole essere come suo padre.

“Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così. Questa ero io… e questo, l’amore della mia vita. L’ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti”. Nella prima parte de La casa di carta incontriamo Tokyo (Úrsula Corberó) rintanata in un camper, in fuga dalla polizia dopo aver perso l’amore della sua vita, René (Miguel Ángel Silvestre – Sky Rojo, Sense8). L’uomo con cui ha iniziato a fare rapine, con cui ha viaggiato e si è goduta la vita, l’uomo che Silene Oliveira amava prima di scoprire che a volte le cose nel suo piccolo mondo perfetto le cose possono anche andare terribilmente storte.

Un altro nuovo personaggio che apparirà ne La Casa di Carta 5 Volume 1 è Sagasta (José Manuel Seda, Perdóname – Señor), Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo. Dopo aver preso parte ad innumerevoli missioni internazionali contro i peggiori esemplari della specie umana, è diventato uguale alle persone che ha ucciso. È un leader nato, i suoi uomini sono pronti a seguirlo fino alla fine se lo chiederà, perché lui è proprio come loro. Quando indossa l’uniforme, si trasforma in una mente analitica, fredda e spietata, capace di andare oltre ogni convenzione etica o morale se la missione lo richiede.

Di seguito, la sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5 (trovate qui l’ultimo trailer):

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

Appassionati de La Casa di Carta? Trovate un sacco di articoli dedicati, magliette, maschere e merchandise della serie su Amazon.it