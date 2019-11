Idee regalo per giocatori che hanno già tutto…o quasi

I giocatori da tavolo, di carte o di ruolo sono spesso anche attenti collezionisti, comprano titoli all’impazzata, divorano regolamenti e passano intere ore a imbustare minuziosamente ogni carta dei loro amati giochi da tavolo con bustine protettive, hanno forzieri straripanti di set di dadi e mensole talmente piene di manuali da curvarsi sotto il peso delle loro avventure, eppure sono sempre alla ricerca dell’ultima uscita, carta promo o edizione limitata, come riuscire quindi a stupirli con un regalo mozzafiato che non sanno ancora di volere e del quale non potranno più fare a meno? Ecco qui sette fantastici suggerimenti per ogni tasca.

Il tira dadi

Ecco il posto giusto per conservare e usare al meglio i set di dadi preferiti, interno in velluto e finish in pelle, non solo consente di riporre con stile i propri dadi ma di trasforma anche due vassoi tira dadi pronti a supportare le giocate più impegnative senza il rischio che il dado rotoli via fuori dal tavolo, magari sotto al vecchio mobile della nonna.

» Clicca qui per acquistare la Scatola tiradadi

Cuscino a forma di Meeple

Forse troppo grande per giocare ad un piazzamento lavoratori ma decisamente appropriato per abbellire i salotti dei boardgamers più incalliti, soffice e colorato basterà scegliere il colore preferito del fortunato giocatore ed ecco fatto un originalissimo regalo.

» Clicca qui per acquistare Meepillow su amazon

Porta Mazzo

Giocatori di KeyForge, Magic the Gatering, Star Wars Destiny e del nuovissimo Marvel Champions (ne abbiamo gia parlato qui) hanno tutti bisogno di un adeguato supporto per trasportare il loro mazzo da un torneo all’altro insieme a tocken, dadi e segnalini, quindi un portamazzo di alta qualità dove possano entrare carte imbustate e con un cassetto apposito per contenere ambre e punti ferita sarà sicuramente un regalo tanto gradito quanto utile.

» Clicca qui per acquistare Portamazzo su amazon

Lanciare con stile

Il dado prende, il dado da recita un detto dei giocatori di ruolo, un piccolo poliedro dove si racchiude la riuscita di un’ eroica impresa oppure l’epico fallimento di una mossa troppo audace, veder rotolare quel dado, sentirlo sbattere e sperare che il risultato sia favorevole crea fortissima suspance al tavolo, tutti gli occhi sono fissi su quell’unica faccia che determinerà le sorti del personaggio, troppe responsabilità per rischiare con un lancio distratto ed approssimativo, ecco quindi la necessità di un supporto che con scalini e balzi assicuri sempre che sia la Dea Bendata a stabilire il risultato.

» Clicca qui per acquistare la Torre lancia dadi per diverse ambientazioni

Borsa del Master

Questa utile borsa è in grado di contenere fino a 8 manuali, mappe, schermo del Dungeon Master e miniature, resistente e con imbottiture protettive è dotata di uno scomparto per ogni necessità. Indispensabile per trasportare le proprie avventure sui tavoli dove prenderà vita la leggenda.

» Clicca qui per acquistare la Borsa dell’avventuriero

Zaino per Boardgames

Trasportare giochi da tavolo non è stato mai cosi semplice e sicuro, spallacci imbottiti e stoffa idrorepellente sono i punti forti di questo zaino perfettamente sagomato per contenere anche i giochi più ingombranti come Scythe – Legendary Box e Gloomhaven.

» Clicca qui per acquistare lo Zaino boardgame

Custodia per trasportare dadi

Giocatori itineranti? Quale gadget migliore se non un portadadi imbottito con soffice spugna estraibile che può contenere fino a 30 dadi (più del doppio se si rimuove la spugna) che racchiude in se anche un comodo lancia dadi, indispensabile nello zaino di ogni avventuriero!

» Clicca qui per acquistare Dice Tray&Nest su amazon