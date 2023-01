Tradizione non scritta ma ben consolidata nel mito del Marvel Cinematic Universe è la presenza dei sempre apprezzati cameo, apparizioni di personaggi amati del pubblico. Che si tratti di attesi esordi o di ritorni eccellenti, i camei hanno spinto gli spettatori a rimanere in sala al termine dei film per le famigerate scene post credit, oppure sono stati un modo particolarmente amato per celebrare la figura di Stan Lee. Quale che sia la natura di queste celebri comparsate, la loro presenza nei film del franchise son una certezza, tanto che in previsione dell’uscita del primo capitolo della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe si è cominciato a ipotizzare quali potranno essere i cameo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Quali saranno i cameo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Il cast del film promette presenze eccellenti

Considerata la natura del film, che finalmente dovrebbe rendere il tanto chiacchierato multiverso finalmente protagonista del nuovo capitolo del franchise, sono diversi i nomi del pantheon marveliano che potrebbero fare la loro comparsa nella nuova avventura del piccolo Vendicatore. In passato diversi personaggi hanno avuto modo di confrontarsi con il mulitiverso, da Spider-Man (Spider-Man: No Way Home) a Doctor Strange (Doctor Strange nel Multiverso della Follia), ma spetta Loki aver introdotto questo importante elemento narrativo nella serie a lui dedicata, al termine della quale avevamo visto Jonathan Majors interpretare una delle tante declinazioni di Nathaniel Richards, Colui che Rimane.

Durante una recente intervista con Fandango, il tema dei cameo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato sottoposto al cast del film, che si è limitato a ventilare l’idea di presenze eccellenti, ottimo modo per aumentare la curiosità dei fan del franchise. Soprattutto Paul Rudd, alias Scott Lang, si è fatto scappare una frase particolarmente intrigante:

Per le persone che sono a conoscenza di questo mondo, credo ci saranno delle notizie davvero buone in arrivo, davvero molto buone. Ovviamente non vi dirò quali sono, ma credo che quello che la gente scoprirà sarà fantastico

Una dichiarazione perfetta per continuare a tenere vivo il dibattito sui potenziali cameo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in attesa dell’uscita del film il prossimo 15 febbraio. In molti sperano che sfruttando la presenza di Kang il Conquistatore si possa assistere al ritorno di Reed Richards, antenato del personaggio, magari nuovamente interpretato da John Krasinski, che ha già vestito gli elastici panni del leader dei Fantastici Quattro in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, seppur proveniente da un altro universo. Presenza che potrebbe entusiasmare i fan, ma è difficile credere che Reed Richards possa apparire in questo film, considerato che l’entrata nel Marvel Cinematic Universe della Fantastic Family è attesa nella Fase 6 del franchise.

Sebbene si possa considerare più gestibile un cameo di Loki o della sua variante Sylvie, la presenza di Cassie Lang, figlia di Scott, potrebbe esser il gancio per fare comparire altri membri della formazione fumettistica dei Giovani Vendicatori. Nel Marvel Cinematic Universe abbiamo già incontrato alcuni dei compagni di Stature, l’identità supereroica di Cassie, come Kate Bishop (in Hawkeye) e Elija Bradley (in The Falcon and the Winter Soldier). L’esperienza vissuta da Cassie, che dal final trailer sembra essere particolarmente traumatica per la ragazza, potrebbe esser la origin story di Stature, aprendo quindi alla formazione degli Young Avengers del Marvel Cinematic Universe.

