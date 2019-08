Il crossover animato tra OK K.O.! e Sonic fa impazzire i fan

Il crossover tra la serie animata O.K. K.O.! ed il videogame Sonic fa impazzire i fan della rete.

Non c’è cosa che amplifichi di più la curiosità e l’entusiasmo del pubblico di un crossover tra diversi brand che ama, ma se c’è una cosa che invece lo fa proprio impazzire è quando il crossover viene gestito con così tanta cura, rispetto e passione dagli addetti ai lavori. Ed è questo il caso della serie animata OK K.O.! Targata Cartoon Network e Sonic, il porcospino blu dei videogame SEGA, che ha mandato la rete in delirio.

Tenuto in segreto fino alla rivelazione ad un panel dedicato al San Diego Comic-Con, Cartoon Network ha annunciato che prima di sfoggiare il suo nuovo look in CGI nel chiaccheratissimo film cinematografico che lo vedrà protagonista, Sonic the Hedgehog tornerà a mostrarsi molto prima in una veste classica all’interno della serie animata molto popolare negli States, OK K.O.! Il porcospino blu per altro non sarà solo, verrà accompagnato anche dal suo sidekick di lunga data Miles “Tails” Prower, ingegnosa volpe gialla a due code.

C’è stata molta cura nel modo in cui i personaggi del mondo di Sonic sono stati trattati, cosa che ha fatto impazzire gli utenti americani di Twitter, Facebook e Tumblr. Del resto il creatore originale dello show, Ian Jones-Quartey si è detto il primo ad essere un accanito fan del veloce porcospino blu: “Anch’io come milioni di altre persone nel mondo sono cresciuto con i videogame di Sonic, per me era essenziale trattare questa licenza con il massimo rispetto” ha dichiarato nel corso del panel, confermando ai microfoni di Den of Geek l’intenzione di voler omaggiare tutte le incarnazioni del personaggio e quanti più elementi possibili nel tempo a disposizione, esponendo anche una preferenza personale: “La sequenza d’apertura di Sonic CD è stata una delle mie più grandi influenze nel modo in cui ho realizzato i personaggi di OK K.O., quando hanno hanno le mani chiuse a pugno, questi diventano delle palle. È una cosa che ho rubato da Sonic CD.” Ben Bates, character designer della serie ha ricevuto diversi imput da Kazuyuki Hoshino del Team Sonic per la realizzazione dei modelli dei personaggi, che l’autore della serie ha divulgato su Twitter.

Thank you all for the kind words on the OK KO! Episode "Let's Meet Sonic"! As a treat, here's our original model sheets for Sonic and Tails by our character designer @benbatesart (Sonic Team's Kazuyuki Hoshino gave us input and helped us finish the designs!🙏) pic.twitter.com/aUeClBnAYu — ianjq (@ianjq) August 5, 2019

La seconda stagione di OK K.O.! va in onda in Italia su Cartoon Network.