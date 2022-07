Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer ufficiale di Dungeon & Dragons: L’onore dei Ladri, adattamento in live action di uno dei giochi di ruolo più iconici di sempre. Confermato, tra l’altro, che il film avrà un grande cameo direttamente dal cartone animato, andato in onda sulla CBS negli anni ’80.

Il film di Dungeon & Dragons avrà un grande cameo

Nella clip esclusiva mostrata al pubblico sono presenti proprio i personaggi del cartone che fanno un cameo come protagonisti di un party tra rivali. Non sappiamo, però, se i ragazzi siano cresciuti o se abbiano la stessa età del cartone. Lo show degli anni ’80 si chiuse con un cliffhanger in cui i ragazzi non tornarono mai sul loro pianeta.

Nel corso degli anni uno spot brasiliano di un’auto ha riportato in auge il dibattito sul finale, mostrando i ragazzi in fuga berso la Terra con l’aiuto di un SUV sportivo. Wizards of the Coast è invece sul procinto di rilasciare un nuovo Starter Set per Dungeons & Dragons che presenta avventurieri “ispirati” ai personaggi dello show .

Questa la sinossi ufficiale del film: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si scontrano con le persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un’avventura esilarante e ricca di azione. Nel cast troviamo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri uscirà nelle sale il 3 marzo 2023, distribuito da Paramount Pictures. Se il film dovesse rivelarsi un successo, l’obbiettivo di Paramount è quello di dare vita a un vero e proprio franchise. Il nuovo adattamento non avrà alcun collegamento con la trilogia uscita nei primi anni 2000 e presenterà una storia del tutto originale: ogni personaggio avrà una classe differente e abilità specifiche.