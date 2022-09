Il gioco per Nintendo Collar x Malice sarà adattato in un film anime. A dare l’annuncio, attraverso un teaser promozionale, il marchio Otomate di Idea Factory che ne annuncia anche il periodo d’uscita.

Il teaser dell’adattamento anime del gioco per Nintendo Collar x Malice

L’adattamento anime del gioco uscirà nel corso del 2023. Per ora quindi non abbiamo una data precisa né sono state rilasciate informazioni ulteriori sullo staff e il cast.

Qui sotto potete guardare il teaser che ci mostra una serie di fiori rosso-rosa con petali che svolazzano prima di schiantarsi in una vista di Shinjuku. Verso la fine del video, viene mostrata una ripresa di uno dei personaggi maschili, Aiji Yanagi, con in mano una pistola.

A proposito del gioco per Nintendo Collar x Malice

Collar x Malice nasce come gioco sviluppato e pubblicato da Idea Factory con il marchio Otomate. È stato rilasciato per PlayStation Vita il 18 agosto 2016 in Giappone e da Aksys Games in Nord America ed Europa il 28 luglio 2017, e nel 2020 è giunto anche sulla per Nintendo con il nome Collar xMalice – Unlimited -. Esso prevede tre modalità di gioco esclusive che hanno permesso ai giocatori di esplorare le conseguenze del primo incidente dell’X-Day.

Collar x Malice segue la protagonista, l’ufficiale di polizia alle prime armi Ichika Hoshino, che lavora nel dipartimento di prevenzione dei crimini speciali di Shinjuku. Afflitto da una serie di incidenti violenti noti come “Incidente dell’X-Day”, Hoshino viene attaccato da un aggressore sconosciuto e dotato di un collare avvelenato. Ora deve collaborare con un gruppo di ex agenti di polizia, composto da cinque uomini, per indagare sull’incidente dell’X-Day legato a una pericolosa organizzazione chiamata Adonis. Hoshino deve trovare un modo per liberarsi dal collare, altrimenti morirà.

Questa la trama ufficiale: