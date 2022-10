Heavenly Delusion, il manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro, pubblicato nel nostro Paese dalla Star Comics per un totale di sette volumi uscito fino a questo momento (recuperate la nostra recensione del primo numero a questo articolo) diventerà un anime! A dare l’annuncio Kodansha!

Quello che sappiamo sull’adattamento anime di Heavenly Delusion

Poche informazioni sono state rilasciate a proposito. Sappiamo che dietro l’adattamento animato ci sarà Production I.G, il famoso studio che ha prodotto capolavori della fantascienza come Ghost in the Shell e PSYCHO-PASS, e che la serie inizierà nel 2023.

Qui sotto la prima key visual dell’anime:

Per ora nessun’altra informazione è stata divulgata, quindi vi terremo aggiornati!

A proposito del manga

Heavenly Delusion è stato serializzato sulla rivista di manga seinen di Kodansha Monthly Afternoon dal 25 gennaio 2018. Kodansha ha poi raccolto i suoi capitoli in volumi tankōbon, il primo dei quali è stato pubblicato il 23 luglio 2018.

In Italia la serie è in corso per la Star Comics che ne descrive così la trama:

Dentro a una struttura dotata di un’area verde e completamente cinta da mura sono ospitati dei ragazzini. Durante una verifica, Tokio riceve un fugace messaggio che recita: “Vorresti andare all’esterno dell’esterno?”, e da quel momento comincia a chiedersi come sia quel mondo sconosciuto che inizia appena oltre i confini della struttura. Dall’altra parte, fuori, Maru e Kiruko, impegnati in una quotidiana lotta per la sopravvivenza in ciò che resta del Giappone, sono alla ricerca del “paradiso”. Tokio e Maru sono identici nell’aspetto, eppure sembrano non conoscersi affatto. Quale sarà il loro legame? I loro destini saranno destinati a incrociarsi? E cosa nasconde l’avvenente ma mascolina Kiruko?

Un’avventura intensa, coinvolgente e drammatica che strizza l’occhio alle opere del maestro Otomo, premiata dalla prestigiosa rivista “Kono manga ga sugoi!” come miglior fumetto per ragazzi del 2019.

La serie è stata premiata come miglior fumetto per ragazzi del 2019 dalla rivista Kono manga ga sugoi! e nel dicembre 2019, la rivista Brutus ha inserito Heavenly Delusion nella lista dei “Manga più pericolosi”. Infine, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, è stata una delle opere consigliate dalla giuria al 24° e 25° Japan Media Arts Festival!