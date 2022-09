Il manga Karada Sagashi, pubblicato in Italia con il nome di Re/member, di Katsutoshi Murase e Welzard, proseguirà in una nuova serie, intitolata Karada Sagashi I (Body Search Different), secondo quanto riportato dal servizio di manga online Shonen Jump+ di Shueisha.

La nuova serie di Karada Sagashi

Poche le informazioni pubblicate su questa nuova serie. Sappiamo che verrà lanciata sul servizio di manga online Shonen Jump+ il 24 settembre e che si intitolerà Karada Sagashi I.

Questa volta, a scrivere la storia ci sarà la sceneggiatrice di anime Harumi Doki (Cyborg 009 Call of Justice, Ultraman, Ghost in the Shell: SAC_2045), mentre Murase è ancora una volta accreditato per l’arte. Welzard è accreditato per l’opera originale.

A proposito del manga originale

Re/member – Karada sagashi è stato scritto da Welzard e disegnato da Katsutoshi Murase, su Shōnen Jump+ di Shūeisha con cadenza settimanale, dal 26 settembre 2014 all’8 dicembre 2017. Sulla stessa rivista è stato poi serializzato, dal 29 dicembre 2017 al 25 gennaio 2019, Re/member – Karada sagashi: Unravel, seguito e spin-off dell’opera.

La storia è incentrata su Asuka, una studentessa delle superiori che vede l’apparizione di una studentessa morta di nome Haruka, che chiede ad Asuka di trovare il suo corpo. Nel corso della storia, Asuka e i suoi amici cercano di trovare gli otto pezzi del cadavere di Haruka sparsi nella scuola e, nel farlo, imparano a conoscere meglio il Personaggio Rosso che dà loro la caccia. Il Personaggio Rosso dà la caccia agli studenti soli a scuola per ucciderli e, finché non escono dai cancelli della scuola, il Personaggio Rosso continua ad apparire davanti a loro. Quando il Personaggio Rosso uccide uno studente, ne disperde il corpo in otto pezzi e incarica un’altra persona di trovare i pezzi nella scuola. Se Asuka non riesce a trovare il corpo di Haruka, il giorno continuerà a ripetersi e lei e i suoi amici continueranno a morire finché non ci riusciranno.

In Italia entrambe le opere sono state pubblicate dal 28 aprile 2016 al 23 ottobre 2019, con cadenza bimestrale, dalla J-POP.

La serie è stata adattata in un anime di dieci episodi dalla durata di dieci minuti l’uno, usciti il 31 luglio 2017 sulla piattaforma Tate Anime di Production I.G. Kana Asumi ha interpretato il ruolo di Asumi, mentre Takuya Eguchi quello di Takahiro.