Il merchandise di videogiochi cala del 24% nonostante il successo di titoli come Fortnite

I dati raccolti da NPD hanno mostrato un calo nella vendita di giocattoli e gadget ispirati a videogiochi di quasi il 24% ogni anno che passa.

Nonostante il 2018 sia stato uno degli anni migliori per giochi come Fortnite e Overwatch per quanto riguarda il lato merchandise, i dati raccolti da NPD hanno mostrato invece un calo nella vendita di giocattoli e gadget ispirati a videogiochi valutabile in quasi il 24%.

Secondo le statistiche del gruppo NPD e UKIE, nel comparto c’è stato un calo del 10% relativo ai prodotti dedicati alla “cultura del videogioco”: parliamo di gadget, merchandise, libri e riviste, oltre che eventi di vario genere. Nel 2017 la cifra legata al merchandising videoludico era stata di 77.7 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) mentre nel 2018 è stato registrato un brusco calo che ha portato i ricavi a quota 59.3 milioni di sterline (69 milioni di euro).

In contro tendenza rispetto a questo trand negativo film e colonne sonore legate ai videogiochi che sono salite del 34%, passando dai 17.6 milioni di sterline (20.5 milioni di euro) del 2017 ai 23.6 milioni di sterline del 2018 (27.4 milioni di euro).

Tra le tante motivazioni plausibili relative al calo del comparto gadget e merchandise sicuramente è da registrarsi la chiusura della famosa catena Toys R Us che grazie alla fitta rete di punti vendita di proprietà permetteva la diffusione e la commercializzazione della maggior parte dei prodotti di questo tipo

A proposito del calo del mercato il Dr. Joe Twist, CEO di UKIE, ha dichiarato:

Il 2018 è stato un altro anno da record per l’industria del videogioco inglese. Sia il software che l’hardware ha avuto una crescita in termini di vendite; con il settore digitale, online e mobile, le vendite sono cresciute nell’ultimo anno, mentre l’hardware PC continua a macinare grandi numeri tramite componenti PC da gaming, periferiche e accessori. L’industria del videogioco inglese è un punto focale dell’anima culturale del paese e continua a lavorare sodo per creare nuovi e innovativi contenuti che i giocatori vogliono provare, e che aiuta a spingere avanti l’industria anno dopo anno.