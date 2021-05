Il mio vicino Totoro e Monsters & Co.: le immagini del crossover perfetto

L’account Twitter ufficiale dello Studio Ghibli, creato alla fine dell’anno scorso, con scopi non commerciali ma per mostrare la vita quotidiana all’interno dello studio, ha pubblicato un’immagine crossover tra Il mio vicino Totoro e il film della Pixar Monsters & Co.

L’artwork ricrea l’iconica scena di Totoro in piedi sotto la pioggia con Mei e Satsuki, ma in questo caso le ragazze sono sostituite da Mike e Sulley.

L’amore di Studio Ghibli per la Pixar

Questa non è la prima volta che Studio Ghibli mostra il suo amore per la Pixar. Il 14 aprile aveva infatti pubblicato delle bellissime foto in cui Earwig, protagonista di Earwig e la Strega, ci porta a fare un tour dello Studio Ghibli, apprezza le opere di Miyazaki quali Kiki – Consegne a domicilio, infatti la piccola Earwig considera Kiki una sua senpai, e alla fine si ferma proprio davanti a un’illustrazione Monsters & Co. e commenta con la frase “Love Pixar”, ovvero “Noi amiamo la Pixar”.

Questo amore per la Pixar non ci deve stupire. Infatti John Lasseter, ex chief creative officer di Pixar Animation Studios e Walt Disney Animation Studios, è un noto amico del co-fondatore e regista dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki.Lasseter ha diretto il dub inglese o ha prodotto in modo esecutivo le versioni inglesi di diversi film Ghibli, tra cui La città incantata, Porco Rosso e Ponyo. Totoro fa anche un cameo in Toy Story 3.

Lasseter ha lasciato la Pixar nel 2018, in seguito alle notizie sulla sua presunta cattiva condotta sessuale all’interno della società.

A proposito Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!

Vi ricordiamo che Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!, l’attesissima serie di Disney+, approderà il 2 luglio in esclusiva sulla piattaforma di streaming.

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! è sviluppata da Bobs Gannaway (La casa di Topolino, Planes 2 – Missione antincendio), che è anche executive producer. Sean Lurie (Testa o cuore) è il produttore, mentre Kat Good (Big Hero 6 – La serie) e Steve Anderson (I Robinson – Una famiglia spaziale)sono i supervising directors.

La serie narrerà le vicende di Tylor Tuskmon, un giovane e impaziente mostro laureatosi con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda, soprattutto da quando, a seguito delle vicende del primo film, i protagonisti Mike e Sulley hanno scoperto che le risate sono dieci volte più potenti delle urla di terrore, in fatto di energia. Tylor verrà temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT) e dovrà lavorare al fianco di un gruppo di meccanici allo sbaraglio mentre si prefigge di diventare un Jokester.

Billy Crystal e John Goodman, tornano ancora una volta nei panni di Mike e Sulley. Ma il cast si arricchirà anche di nuovi membri, tra cui Ben Feldman che interpreterà il protagonista Tylor Tuskmon.

