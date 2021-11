I portali ufficiali di Jujutsu Kaisen 0, il film adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō) di Gege Akutami pubblicato in Italia da Planet Manga insieme alla serie principale di Jujutsu Kaisen, hanno diffuso il nuovo trailer dedicato al film animato in uscita nelle sale giapponesi il 24 dicembre 2021.

Il nuovo spettacolare trailer di Jujutsu Kaisen 0

Il trailer arriva subito dopo la rivelazione della più recente spettacolare locandina con i personaggi di spicco dell’opera e il personaggio a cui il film prequel alla serie anime è dedicato, Yuta Okkotsu. La rivediamo di seguito:

Senza ulteriori indugi, passiamo finalmente al nuovo trailer direttamente dal canale ufficiale YouTube del distributore TOHO Animation che viaggia sulle note della theme song “Itto” (L’unica via) di King Gnu:

Jujutsu Kaisen 0: a proposito del film animato

Sebbene il lungometraggio animato sia realizzato dopo la prima stagione animata a cura di Studio MAPPA (da ottobre 2020 a marzo 2021, disponibile in Italia su Crunchyroll), le vicende sono antecedenti alla storia principale attualmente in corso.

Il prequel racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Jujutsu Kaisen 0 è l’adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020:

In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Seong-Hu Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu).

In attesa dell’uscita del film recuperate il manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte disponibile su Amazon!

A proposito di Jujutsu Kaisen

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 17 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 11 volumi.

Vi indirizziamo all’acquisto del più recente volume appena citato cliccando qui se non l’aveste ancora fatto.