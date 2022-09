Continua la marcia di avvicinamento a Black Adam, cinecomic che vedrà Dwayne “The Rock” Johnson indossare i panni del noto antieroe dei fumetti e dare una scossa, nel senso letterale del termine, all’attuale DCEU. Il nuovo teaser pubblicato in rete ha effettuato numerosi rimandi al passato, eliminando però qualsiasi riferimento allo Steppenwolf apparso nella versione di Justice League diretta da Joss Whedon, tanto criticata dai fan.

Nel nuovo video vengono mostrati spezzoni di film passati, tra cui il Superman di Henry Cavill, la Wonder Woman di Gal Gadot, Aquaman di Jason Momoa e Harley Quinn (Margot Robbie). Vengono anche mostrati dei batarang, senza però inquadrare Batman, ma c’è una grande assenza rispetto al precedente teaser: Steppenwolf, villain comparso in Justice League (2017) e poi riutilizzato con un nuovo design nella Zack Snyder’s Justice League (2021). I fan hanno ovviamente iniziato a speculare sul perchè della sua rimozione dal teaser, chiedendosi se la Snyder Cut sia finalmente considerata canonica, ma rimangono soltanto voci.

Nel film Black Adam si scontrerà con Ishmael Gregor, a.k.a. Sabbac, interpretato da Marwan Kenzari (Alladin). Occhi puntati anche sul debutto della Justice Society of America e sul ritorno di Amanda Waller (Viola Davis). Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson.

Long before the world of heroes and villans, #BlackAdam ruled it all.

A god with zero mercy and power born from rage.

The #ManInBlack hits theaters worldwide…

ONE MONTH FROM TODAY.

OCTOBER 21 @SevenBucksProd @DCComics @wbpictures pic.twitter.com/KmNPDOk3Cx

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 22, 2022