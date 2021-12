Il nuovo trailer di Jujutsu Kaisen 0 svela il titolo dell’opening

L’evento Jump Festa 2022 di Shueisha ha svelato un nuovo trailer per il film anime Jujutsu Kaisen 0, adattamento del prequel manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō) di Gege Akutami, pubblicato in Italia dalla Planet Manga insieme alla serie principale di Jujutsu Kaisen, in uscita il 24 dicembre 2021 nelle sale giapponesi e creato dal regista Sunghoo Park. Il nuovo trailer di Jujutsu Kaisen 0 ci svela il titolo della canzone iniziale.

Il nuovo trailer di Jujutsu Kaisen 0

L’opening di Jujutsu Kaisen 0 si intitola Itto (The Only Way) ed è eseguita da King Gnu.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito di Jujutsu Kaisen 0

Jujutsu Kaisen 0 è l’adattamento del manga Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017.

Il prequel racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, diventata dopo la sua morte uno spirito maledetto vendicativo di grado speciale, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Questa la sinossi:

Yuta Okkotsu è un nevrotico studente di scuola superiore che soffre di un complicato problema: la sua amica di infanzia Rika si è trasformata in una maledizione che non lo lascia solo. Poichè Rika non rientra nella categoria ordinaria di essere maledetto, la situazione sinistra viene presa a cuore da Satoru Gojo, un insegnatane all’istituto superiore di arti occulte. Gojo convince Yuta ad iscrivervi, ma avrà tempo a sufficienza per confrontare la minaccia che gli dà caccia?

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Sunghoo Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu).

Megumi Ogata doppierà il personaggio principale Yuta Okkotsu mentre Kana Hanazawa doppierà il personaggio Rika Orimoto. Il personaggio è fondamentale per la storia del film, ed è l’amica d’infanzia della protagonista Yuka.

Il film conterrà dei contenuti inediti e se volete saperne di più leggete anche questo nostro articolo. Vi ricordiamo che la serie principale è disponile su Crunchyroll.

In attesa dell’uscita del film recuperate il manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte disponibile su Amazon!