Il film Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima) è il prossimo cortometraggio del franchise di Gundam, che andrà a rivisitare il 15° episodio dell’anime televisivo originale di Mobile Suit Gundam, episodio per altro omesso dalle versioni inglesi della serie. Il film uscirà nella sale cinematografiche giapponesi il 3 giugno. Bandai Namco Filmworks ha pubblicato un nuovo trailer di Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island che mostra in anteprima la sigla intitolata Ubugoe (Baby’s First Cry) eseguita da Hiroko Moriguchi e rivela anche due membri del cast.

Il nuovo trailer di Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island

Il creatore del manga e animatore Yoshikazu Yasuhiko dirige il film, ed è anche accreditato per il character design insieme ad Atsushi Tamura (Weathering With You) e Tsukasa Kotobuki (Mobile Suit Gundam: The Origin, Saber Marionette J). Ka Hee Im è accreditato come assistente alla regia. Toshizo Nemoto (Macross Delta) sta scrivendo la sceneggiatura. I progettisti meccanici di lunga data di Gundam Kunio Okawara, Hajime Katoki e Kimitoshi Yamane sono accreditati per la progettazione meccanica del film. Takayuki Hattori (Mobile Suit Gundam: The Origin) sta componendo la musica. Yūji Kaneko è il direttore artistico, mentre Nagisa Abe è il color key artist. Takeshi Katsurayama e Ryō Iijima sono i direttori della fotografia del compositing. Shuhei Morita è il direttore delle linee CGI insieme a Morihito Abe. Kazuhiro Nii è al montaggio e Sadayoshi Fujino è il direttore del suono.

Il cast già annunciato comprende: Toru Furuya nel ruolo di Amuro Ray, Ken Narita è Bright Noa, Satomi Arai è Mirai Yashima e Megumi Han nel ruolo di Sayla Mass. Abbiamo poi Toshio Furukawa nel ruolo di Kai Shiden, Hideki Nakanishi nel ruolo di Hayato Kobayashi, Misato Fukuen nel ruolo di Fraw Bow e Tomofumi Ikezoe nel ruolo di Sleggar Law.

A loro si uniscono Yuma Uchida nei panni di Marcos, il maggiore tra i bambini che Cucuruz Doan sta proteggendo e Fu Hirahara nei panni di Cara, una ragazza che funge da figura materna per i bambini dell’isola.

Eccovi il nuovo trailer:

Questa la sinossi: