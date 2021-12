Marvel ha diffuso qualche giorno fa il primo trailer della serie animata su Moon Girl and Devil Dinosaur, in arrivo nel 2022.

Il primo trailer di Moon Girl and Devil Dinosaur

Pochi giorni fa è stato pubblicato online il primo trailer della nuova serie animata targata Marvel con protagonisti i personaggi Moon Girl and Devil Dinosaur, in arrivo nel corso del prossimo 2022. La serie era stata annunciata precedentemente ad inizio 2021.

Moon Girl and Devil Dinosaur vedrà come interprete e produttore l’attore Laurence Fishburne, già apparso nel Marvel Cinematic Universe in Ant-Man and the Wasp nei panni di Bill Foster. Fishburne doppierà nella serie anche il personaggio noto come l’Arcano, il cui ruolo nella serie non è ancora chiaro, ma sentiamo la sua voce nel corso del trailer nel presentare i suoi personaggi principali. La voce di Moon Girl, nome di battagli di Lunella Lafayette, sarà quella dell’attrice e cantante Diamond White, le cui dote canore vengono esplicitate sempre nel corso del video. Il resto del cast di doppiatori della serie è composto da Alfre Woodard, la nonna di Lunella, Mimi, Libe Barer sarà la miglior amica di Lunella e migliore amica della protagonista, Casey, Sasheer Zamata e Jermaine Fowler saranno i genitori di Lunella, Adria e James Jr.; Gary Anthony Williams darà la propria voce al nonno Pops, mentre il co-protagonista della serie Devil Dinosaur sarà doppiato da Fred Tatasciore.

Insieme al trailer è stata pubblicata anche la prima sinossi ufficiale di Moon Girl and Devil Dinosaur, che vi riportiamo qui di seguito. Vi ricordiamo che Marvel annunciò anche una nuova serie a fumetti su Moon Girl and Devil Dinosaur, in arrivo l’anno prossimo.

“Ispirata dai fumetti Marvel,”Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur” segue le avventure della geniale 13enne Lunella Lafayette e del suo T-Rex da 10 tonnellate Devil Dinosaur. Quando Lunella porta accidentalmente Devil Dinosaur nella New York dei nostri giorni con portale temporale, i due uniranno le forze per proteggere il Lower East Side sa un imminente pericolo.”

Annunciando l’arrivo di Moon Girl and Devil Dinosaur su Disney Channel durante la prossima estate 2022, Laurence Fishburne si è detto elettrizzato di aver potuto lavorare a questo progetto, essendo lui un grande lettore ed amante dei fumetti Marvel, vedendo in Disney Channel il canale perfetto per poter mandare in onda lo show animato. Marvel e Panini Comics hanno già pubblicato diversi titoli sui personaggi, tra cui anche l’omnibus su Devil Dinosaur, che trovate disponibili su Amazon.it nel caso voleste approfondire questi due personaggi.