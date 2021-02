Il Principe Cerca Figlio: ecco il trailer e il poster ufficiali

Da poche ore Amazon Prime Video ha pubblicato il nuovo trailer e il nuovo poster ufficiali de Il Principe Cerca Moglie 2 dai quali viene confermato anche il titolo ufficiale italiano del sequel della commedia cult del 1988 Il Principe Cerca Moglie (Coming to America, il titolo originale) che sarà Il Principe Cerca Figlio (Coming 2 America, il titolo originale).

Eccovi il poster ufficiale:

Il Principe Cerca Figlio, la trama e il trailer

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) ma è costretto subito a partire dopo che suo figlio è fuggito a New York, per fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio. La sua missione? Rintracciare il giovane principe ereditario e riportarlo a casa, aiutato dal suo fidato consigliere Semmi, Arsenio Hall.

Il Principe Cerca Figlio sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 5 marzo. Ecco a voi il trailer:

Il Principe Cerca Figlio, il cast

Il Principe Cerca Figlio è diretto da Craig Brewer, di Paramount Pictures in collaborazione con New Republic Pictures, e prodotto da Eddie Murphy Productions e Misher Films. La sceneggiatura è scritta da Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, su soggetto di Barry W. Blaustein, David Sheffield e Justin Kanew e basata sui personaggi creati da Eddie Murphy. I produttori sono Kevin Misher e Eddie Murphy, produttori esecutivi sono Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile e Andy Berman.

Ritornano sullo schermo Eddie Murphy e Arsenio Hall con King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) assieme al variopinto gruppo del barbiere del quartiere. A questo cast ricco di star si uniscono anche Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor.