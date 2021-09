Il Re Lupo: ritorna il manga di Kentaro Miura e Buronson

Come vi avevano già detto, dopo l’improvvisa scomparsa del geniale autore di Berserk, Kentaro Miura, il dipartimento editoriale di Young Animal di Hakusensha ha deciso di riportare alla luce le opere meno note dell’autore per rendergli omaggio.

Oltre a Duranki, il manga ispirato alla cultura ed estetica degli antichi miti della Grecia e della Mesopotamia, disegnato dai suoi assistenti presso Studio Gaga, c’è anche Il Re Lupo (OuRou) il manga che il compianto Kentaro Miura ha creato insieme a Buronson alla fine degli anni ‘80. Secondo quanto riportato dalla casa editrice Hakusensha il manga verrà di nuovo serializzato sulle pagine del bimestrale Young Animal Zero dal 13 settembre 2021 con un capitolo di 80 pagine.

Il ritorno de Il Re Lupo

Il Re Lupo è stato il primo lavoro collaborativo tra Kentaro Miura (illustratore) e Buronson il quale ha scritto la sceneggiatura.

Il manga è stato serializzato in un solo volume su Monthly Animal House nel 1989 mentre in Italia è uscito per Planet Manga che ha pubblicato anche la successiva opera di Miura e Buronson intitolata La Leggenda del Re Lupo.

Questa la trama:

Preparatevi a un balzo nel tempo che vi porterà indietro di ottocento anni.

Il tredicesimo secolo dello spietato condottiero Gengis Khan vi diventerà familiare grazie a uno dei primi manga firmati da Kentaro Miura, celebrato autore di Berserk. Per la prima volta in coppia con l’altrettanto noto Buronson, scrittore di Ken il guerriero, Miura ci propone qui quel genere fantasy-medievale che sarebbe poi divenuto il suo marchio di fabbrica.

La storia è quella di Iba, un giovane storico giapponese che scompare misteriosamente per riapparire nell’anno 1212 e nella regione cinese della Seika, in quel periodo sotto il controllo dell’impero mongolo…

Vi ricordiamo che oggi 10 settembre 2021, il 18° numero di Young Animal renderà omaggio al defunto creatore di Berserk pubblicando il capitolo 364 del manga insieme a uno speciale libretto commemorativo e uno speciale poster a colori.

Per onorare i 32 anni di carriera di Kentaro Miura, Hakusensha ha anche annunciato la Dai Berserk-ten (Great Berserk Exhibition), contenente centinaia di schizzi originali, arte, manoscritti e altri manufatti che comprendono la lunga storia di Berserk insieme a un art book che verrà messo in vendita e che conterrà lavori inediti del mangaka, oltre a una nuova intervista.

Se siete fan di Kentaro Miura vi suggeriamo di recuperare Berserk. Official guidebook, disponibile su Amazon!