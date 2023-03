Rurouni Kenshin: a proposito dell’opera

Rurouni Kenshin di Nobuhiro Watsuki è stato serializzato dal 2 settembre 1994 al 4 novembre 1999 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e in seguito i singoli capitoli sono stati raccolti in 28 volumi tankōbon. L’edizione italiana è stata pubblicata da Star Comics nella collana Kappa Extra dal 1º aprile 2001 al 10 luglio 2003. La perfect edition del manga è in corso di pubblicazione sempre dalla casa editrice perugina (recuperate qui la nostra recensione). Cliccate qui, invece, per recuperare il primo fantastico volume adatto anche per i neofiti.

Dal manga sono stati tratti un’anime, una coppia di romanzi light novel, alcuni OAV nonché un film animato. Inoltre, la Warner Bros. ha prodotto un adattamento cinematografico live-action uscito nei cinema nell’agosto 2012 con Takeru Satō come protagonista.