Niente da fare per il tanto chiacchierato revival di Gossip Girl, una delle serie più celebri degli ultimi anni andata in onda in America sulla CW. HBO Max, piattaforma che ha ospitato questa nuova iterazione dello show, ha deciso di cancellarla ufficialmente dopo soltanto due stagioni nonostante le recensioni fossero positive.

Gossip Girl 2

Cancellato dopo sole due stagioni il revival di Gossip Girl

Siamo molto grati allo showrunner/produttore esecutivo Joshua Safran e ai produttori esecutivi Stephanie Savage e Josh Schwartz per averci riportato nell’Upper East Side e in tutti gli scandali della Constance Billard. Anche se non andremo avanti con una terza stagione di ‘Gossip Girl’, li ringraziamo per gli allettanti triangoli amorosi, le calcolate pugnalate alle spalle e la moda impeccabile che questa serie ha portato a un nuovo pubblico.

Il finale della seconda stagione, e quindi dell’intera serie, andrà in onda sulla piattaforma di streaming il 26 gennaio. Il revival di Gossip Girl è ambientato otto anni dopo la conclusione della serie originale: un nuovo cast di studenti provati di Manhattan prende il comando sotto l’occhio vigile di Gossip Girl, dimostrando quanto i social media, e lo stesso paesaggio di New York, siano cambiati negli anni successivi. Nel cast troviamo Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith e Grace Duah.