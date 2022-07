Tutto è pronto per il grande ritorno in TV di Beavis and Butt-Head, serie animata per adulti con protagonisti gli adolescenti più maleducati e scapestrati degli anni ’90. Il revival arriverà il 4 agosto su Paramount+ e sarà molto in linea con gli standard moderni. Non poteva infatti mancare la critica all’uso eccessivo dei social.

Il ritorno di Beavis and Butt-Head

La nuova clip esclusiva è stata mostrata ieri al San Diego Comic-Con. Vediamo Beavis e Butt-Head commentare a loro modo un video su TikTok, giocare con il fuoco (letteralmente) e cercare di distruggere una sfera di cristallo lanciandola dal tetto. Il creatore Mike Judge tornerà a bordo del nuovo progetto.

I due protagonisti sono due ragazzi senza alcuna voglia di fare, che trascorrono il loro tempo libero commentando video musicali. Quando non valutano i videoclip, tormentano i bambini piccoli e si ridicolizzano costantemente attraverso azioni assurde. La serie animata Beavis and Butt-Head è andata in onda per 7 stagioni dal 1993 al 1997 sul canale musicale MTV. Nel 2011 aveva già ottenuto un revival che si è fermato alla prima stagione.

C’è stato anche un film, Beavis and Butt-Head Do America, uscito nel 1996, e un nuovo progetto intitolato Beavis and Butt-Head Do the Universe, uscito di recente. Come prevedibile la serie si è attirata le critiche di numerosi genitori per via di bambini che emulavano le azioni sconclusionate, e spesso pericolose, dei due protagonisti.

Nessuna azione legale è mai stata intrapresa, ma MTV ha comunque censurato alcuni episodi e aggiunto un disclaimer all’inizio dello show che specificava come si trattasse di uno show fittizio creato da un texano. Beavis and Butt-Head ha senza dubbio aperto la strada a serie animate più volgari e spinte come South Park, altra icona degli anni ’90.