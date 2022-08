La nuova iterazione di una delle saghe horror più celebri di sempre sta per tornare. In data odierna è stato diffuso in rete il trailer del reboot di Hellraiser, realizzato da Hulu Original in collaborazione con Spyglass Media Group. Nel nuovo film vietato ai minori il ruolo di Pinhead sarà affidato all’attrice Jamie Clayton.

Il teaser trailer del reboot di Hellraiser

Questa la sinossi del reboot: Nel nuovissimo Hellraiser, una giovane donna che lotta contro la dipendenza entra in possesso di un’antica scatola rompicapo, ignara che il suo scopo è quello di evocare i Cenobiti, un gruppo di sadici esseri soprannaturali provenienti da un’altra dimensione. Il film sarà scritto e prodotto da David S. Goyer, che si è detto un grande fan del classico horror di Clive Barker. Il reboot di Hellraiser arriverà su Hulu il 7 ottobre.

Nel cast troviamo Odessa A’zion (Fam, Grand Army), Adam Faison (Everything’s Gonna Be Okay, Yes Day), Drew Starkey (Outer Banks, The Devil All the Time), Brandon Flynn (Ratched, 13 Reasons Why), Aoife Hinds (The Long Call, Normal People), Jason Liles (Stereoscope, Rampage), Yinka Olorunnife (The Transporter), Selina Lo (Boss Level, Q8 Unleashed), Zachary Hing (Halo), Kit Clarke (Leonardo“), with Goran Visnjic (The Boys, Timeless) e Hiam Abbass (Succession, Blade Runner 2049). Quest’anno sarà il 35imo anniversario dell’uscita nelle sale cinematografiche dell’originale di Clive Barker.

Nel primo film, Hellraiser: non ci sono limiti, uscito nel 1987 (qui in offerta speciale), tratto dal romanzo breve di Barker Schiavi dell’Inferno (The Hellbound Heart) vediamo per la prima volta la Configurazione del Lamento – noto anche come Cubo di Lemarchand – un inquietante rompicapo in grado di aprire un portale verso l’Inferno, ossia la dimensione in cui risiedono i Cenobiti, sacerdoti del dolore. Un patto lega chi ha a che fare con il Cubo e queste misteriose figure guidate da Pinhead, un uomo la cui testa è interamente ricoperta di chiodi ed entrato ormai nell’immaginario collettivo.