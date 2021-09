Il teaser di Batwoman 3 rivela alcune anticipazioni sulla nuova stagione

The CW ha pubblicato il primo teaser di Batwoman 3 che dà un assaggio di quello che dobbiamo aspettarci.

Nel finale della seconda stagione, andato in onda il 27 giugno, Ryan Wilder (Javicia Leslie) è stata in grado di sconfiggere i cattivi e di incarnare il suo ruolo di nuova Batwoman con l’aiuto di Mary Hamilton e Luke Fox che è diventato Batwing, ricevendo la benedizione di Kate Kane, che poi lascia Gotham alla ricerca del cugino scomparso da tempo, Bruce Wayne. Invece Alice viene rinchiusa ad Arkham.

La seconda stagione si è anche conclusa con due intriganti cliffhanger, uno in cui Ryan scopre che la sua madre biologica è ancora viva, e un altro in cui i trofei dei nemici di Batman galleggiano nel fiume. Naturalmente questi eventi verranno ripresi nell’imminente stagione 3.

Inoltre il teaser di Batwoman 3, che potete guardare qui sotto, si concentra principalmente su Alice (Rachel Skarsten) la quale, dopo essere stata arrestata alla fine della stagione 2, aiuterà il Bat Team a recuperare tutti i trofei perduti dei Bat-criminali dalla prigione.

Javicia Leslie ha anche condiviso sui suoi canali social il poster ufficiale della terza stagione e ha commentato:

“Ho sempre avuto la sensazione, quando abbiamo iniziato questa stagione, di non aver mai affrontato l’argomento dei genitori biologici di Ryan, e che lo avremmo affrontato in un complicato stile alla Gotham. Ora che sappiamo che c’è la possibilità che la madre di Ryan, la sua madre biologica, sia ancora viva, sono entusiasta per la terza stagione, perché questo sarà un mondo completamente nuovo che potremo esplorare.

Se dovessi dire come mi sentirei, la prima cosa che vorrei sapere sarebbe: ‘Perché mi hai abbandonata?’ Penso che ci sarà sempre questo pensiero nascosto nella testa di Ryan, ma penso anche che sapere che c’è un parente stretto ancora vivo che lei potrebbe trovare, sarebbe molto importante per lei. Credo che per lei avere una madre, una relazione madre-figlia sarebbe molto importante. Quindi, so che nella prossima stagione dovrà capire se Alice sta mentendo. E, al contrario, se Alice sta dicendo la verità, dovrà scoprire dove si trova sua madre.”