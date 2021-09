Searchlight Pictures Italia ha pubblicato sul suo canale YouTube il primo trailer ufficiale del nuovissimo film diretto dal Premio Oscar Guillermo del Toro, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, adattamento del romanzo Nightmare Alley di William Lindsay Gresham (edito in Italia dalla casa editrice Sellerio e recuperabile su Amazon), già portato sul grande schermo nel 1947 con un film diretto da Edmund Goulding e con il protagonista interpretato da Tyrone Power.

Distribuito da The Walt Disney Company Italia, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley arriverà nei cinema italiani il 27 gennaio 2022.

Il trailer di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo Del Toro

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley è scritto dallo stesso Guillermo del Toro insieme a Kim Morgan e prodotto da Guillermo del Toro e dal Premio Oscar J. Miles Dale. Il film sarà supervisionato dai Presidents of Production for Film and Television di Searchlight Pictures David Greenbaum e Matthew Greenfield e dal Vicepresidente Senior DanTram Nguyen.

Di che cosa parlerà La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley? Questa una breve sinossi:

Nel film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, un giovane giostraio (Bradley Cooper) ambizioso e grande manipolatore frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.

Sfogliate la gallary con le prime immagini ufficiali:

Bradley Cooper in the film NIGHTMARE ALLEY. Photo by Kerry Hayes. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley sarà interpretato da un cast stellare ovvero dall’attrice premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth), dai candidati all’Oscar Toni Collette (Cena con delitto – Knives Out, Unbelievable), Willem Dafoe (The Lighthouse, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità), Richard Jenkins (La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, L’Ospite Inatteso), Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne), dal candidato all’Academy Award David Strathairn (Lincoln, Good Night, and Good Luck), Ron Perlman (Pacific Rim, Hellboy) e Bradley Cooper (A Star is Born, American Sniper).

Ecco l’inquietante trailer di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley: