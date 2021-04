Il trailer di The Suicide Squad polverizza ogni record!

Secondo il regista e sceneggiatore James Gunn, quello di The Suicide Squad è stato il trailer cinematografico destinato ad un pubblico adulto più visto nella prima settimana dal rilascio, un vero e proprio record mondiale con oltre 150 milioni di visualizzazioni complessive.

Il sanguinolento trailer del film DC, che è stato rilasciato lo scorso 26 marzo, ha rivelato il nuovo look dei personaggi che compongono a bizzarra squadra di Rick Flag (Joel Kinnaman) pronti a salvare ancora una volta il mondo: la splendida Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e King Shark (con la voce di Sylvester Stallone) che non vedono letteralmente l’ora di essere fatti a pezzi da Amanda Waller (Viola Davis).

A differenza del Suicide Squad che l’ha preceduto, diretto da David Ayer nel 2026 e destinato a un pubblico con età maggiore di 13 anni, questa nuova uscita ci presenterà una versione molto più violenta e matura della Squadra Suicida, cosa molto apprezzata oltretutto da John Cena, una delle acquisizioni più recenti e di spicco del cast.

L’attuale trailer di The Suicide Squad fa a pezzi il precedente record come trailer vietato ai minori più visto, appartenuto fino a poco tempo fa a Mortal Kombat della Warner Bros Pictures, nuovo adattamento cinematografico del sanguinoso e violento del franchise di videogiochi di combattimento.

I just got word #TheSuicideSquad redband trailer set a new record for most views of a redband trailer in a week, with over 150 million views worldwide. I'm incredibly grateful to all of you for making this happen! THANK YOU! 🤯🙏🤯 pic.twitter.com/3bRFBDcvOV

— James Gunn (@JamesGunn) April 2, 2021