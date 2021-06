Il trailer italiano di Masters of the Universe: Revelation

Netflix ha diffuso il primo trailer italiano di Masters of the Universe: Revelation in senso alla sua Geeked Week. Stiamo parlando della serie animata Netflix che vanta come showrunner il leggendario Kevin Smith e che sarà un sequel della serie originale degli anni ’80. Ricordiamo che parallelamente è in fase di sviluppo una serie reboot con un target di pubblico più bassa chiamata semplicemente He-Man and The Masters Of The Universe, per i primi dettagli recuperate il nostro articolo.

Masters of the Universe: Revelation debutterà su Netflix con i primi 5 episodi della prima stagione il prossimo 23 luglio. La serie è sviluppata da Powerhouse Animation (Castlevania).

Kevin Smith ha dichiarato:

In 27 anni di lavoro, questo rientra senz’altro nella top 5 dei miei progetti preferiti. Quando morirò la gente mi ricorderà come il tizio che ha girato Clerks ma spero che qualcuno dica anche “sì, è il tizio che ha fatto Clerks ma anche quella serie animata”.

Come dicevamo in apertura, Masters of the Universe: Revelation è un sequel a tutti gli effetti. Ritroveremo il Principe Adam, erede della famiglia reale di Eternia, brandire la Spada del Potere che gli permette di trasformarsi nel campione He-man e difendere il regno dal perfido Skeletor. Kevin Smith ha però confermato che uno degli obbiettivi della serie è espandere la mitologia e i personaggi in maniera insolita e più libera rispetto a quella della serie animata degli anni ’80.

Il primo trailer italiano di Masters of the Universe: Revelation

Ed eccovi infine il primo trailer italiano di Masters of the Universe: Revelation

Ecco come la piattaforma presenta la serie:

Il produttore esecutivo Kevin Smith presenta una storia epica che ricomincia da dove la serie degli anni ’80 era terminata, riportando alla ribalta il potere di Grayskull.

La prima parte di Masters of the Universe: Revelation debutta il 23 luglio, solo su Netflix.

Ad affiancare Kevin Smith, nel ruolo di showrunner e sceneggiatore, ci sarà il veterano Rob David che aveva già scritto recentemente i fumetti di He-Man and The Masters of the Universe per DC e si occuperà anche del fumetto prequel in uscita a luglio negli Stati Uniti per Dark Horse, per i dettagli recuperate il nostro articolo.

David e Smith hanno voluto omaggiare la serie originale pur sforzandosi di raccontare questa epica saga fantasy/fantascientifica con un occhio di riguardo per un pubblico tanto nuovo quanto maturo. Smith si è seduto con il regista Ted Biaselli per riuscire ad infondere nella serie lo stesso tono:

Gli ho detto: “Quando ero bambino e guardavo la serie ero davvero convinto che Skeletor fosse sul punto di vincere” voglio che Masters of the Universe: Revelation abbia quella stessa tensione e quello stesso tono. Non voglio una paradia, un omaggio o una decostruzione. Voglio qualcosa di shakesperiano.

Acquista la nuovissima action figures di He-Man su Amazon: per il potere di Grayskull!